Başkent'te yol çöktü, araç içine düştü
6 saat önce
Ankara'da seyir halindeki otomobil, çöken yolda oluşan çukura düştü.
Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 07:31 Kaynak: İHA
Ankara'da seyir halindeki otomobil, çöken yolda oluşan çukura düştü.
Mamak ilçesi Misket Mahallesi'nde T.D. idaresindeki 06 BMV 42 plakalı otomobil, yolun çökmesi sonucu çukura düştü. Olaydan yara almadan kurtulan sürücü, aracından inerek durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri yolun tek şeridini kapattı. - ANKARA
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