Son Dakika Haberleri: Başkent'te yol çöktü, araç içine düştü
Son Dakika 3. Sayfa Başkent'te yol çöktü, araç içine düştü - Son Dakika

Başkent'te yol çöktü, araç içine düştü

6 saat önce

Ankara'da seyir halindeki otomobil, çöken yolda oluşan çukura düştü.

Başkent'te yol çöktü, araç içine düştü, System.String[]

Ankara'da seyir halindeki otomobil, çöken yolda oluşan çukura düştü.


Mamak ilçesi Misket Mahallesi'nde T.D. idaresindeki 06 BMV 42 plakalı otomobil, yolun çökmesi sonucu çukura düştü. Olaydan yara almadan kurtulan sürücü, aracından inerek durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri yolun tek şeridini kapattı. - ANKARA

Ankara, Mamak, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 07:31 Kaynak: İHA
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