Başkent'te yol kenarına atılmış yüzlerce çuval soğan bulundu - Son Dakika
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Başkent'te yol kenarına atılmış yüzlerce çuval soğan bulundu

04.04.2022 13:17

Başkent'te yol kenarına atılmış yüzlerce çuval soğan bulunduANKARA Ankara'nın Altındağ ilçesinde bulunan bir işyerinin önüne yüzlerce çuval soğan atılmış halde bulundu.

Başkent'te yol kenarına atılmış yüzlerce çuval soğan bulundu

ANKARA Ankara'nın Altındağ ilçesinde bulunan bir işyerinin önüne yüzlerce çuval soğan atılmış halde bulundu.

Ankara'nın Altındağ ilçesinde bulunan Kavaklı Mahallesi'ndeki sanayi sitesinde yol kenarında yüzlerce çuval soğan bulundu. Kavaklı Mahallesi muhtarının ihbarı üzerine bölgeye gelen zabıta ve jandarma ekipleri, dükkan sahibinin çevreyi kirlettiği gerekçesiyle tutanak tuttu. İddialara göre dükkanın ruhsatsız olduğu belirtildi.

Çevre sakini Sami Çakır şu ifadelere yer verdi:

" Şanlıurfa'dan sarımsak getiriyorlar, Tokat'tan sarımsak alıyorlar. Oralardan da soğanları getiriyorlar, kamyonlarla tırlarla burada pazarcılara satıyorlar. Kötülerini atıyorlar."

Başkent'te yol kenarına atılmış yüzlerce çuval soğan bulundu
Başkent'te yol kenarına atılmış yüzlerce çuval soğan bulundu
Başkent'te yol kenarına atılmış yüzlerce çuval soğan bulundu
Başkent'te yol kenarına atılmış yüzlerce çuval soğan bulundu

YORUMLAR
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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Başkent'te yol kenarına atılmış yüzlerce çuval soğan bulundu - Son Dakika


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