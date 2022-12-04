Başkentte gece saatlerinde yol kenarında kadın cesedi bulundu - Son Dakika
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Başkentte gece saatlerinde yol kenarında kadın cesedi bulundu

04.12.2022 17:36

- Başkentte gece saatlerinde yol kenarında kadın cesedi bulundu Ankara'nın Polatlı ilçesi Şeyhali Mahallesi'nde gece 3.00 sıralarında yol kenarında genç bir kadının cesedi bulundu.

- Başkentte gece saatlerinde yol kenarında kadın cesedi bulundu

ANKARA - Ankara'nın Polatlı ilçesi Şeyhali Mahallesi'nde gece 3.00 sıralarında yol kenarında genç bir kadının cesedi bulundu.

Olay, Ankara'nın Polatlı ilçesindeki Şeyhali Mahallesi'nde meydana geldi. Ankara'nın Polatlı ilçesi Şeyhali Mahallesi'nde gece 3.00 sıralarında yol kenarında genç bir kadının cesedi bulundu. Edinilen bilgilere göre, Polatlı- Haymana yolunda bir kadının hareketsiz yattığını gören çevredeki vatandaşlar 112'yi arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekiplerinin yaptığı incelemede ölen kadının 2 çocuk annesi 22 yaşındaki Tülay Güçevin olduğunu belirledi.

İlk tespitlere göre, darp edildikten sonra otomobil ile üzerinden geçilerek öldürüldüğü tahmin edilen kadının cesedi, otopsi yapılmak üzere Polatlı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Güçevin'in ölüm nedeni ise otopsi sonrası belirlenecek. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatırken, 2 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Kaynak: İHA
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Jandarma, Polatlı, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Başkentte gece saatlerinde yol kenarında kadın cesedi bulundu - Son Dakika

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