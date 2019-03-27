Başkent'te Yola Çıkan İnek Feci Şekilde Can Verdi... O Anlar Kamerada

Başkent'te yola çıkan inek feci şekilde can verdi.

Başkent'te yola çıkan inek feci şekilde can verdi... O anlar kamerada



ANKARA - Ankara'nın Haymana ilçesinde bir köyün girişinde gerçekleşen kazada, hafif ticari araç yola çıkan ineğe çarptı. Aracın ineğe çarpma görüntüleri bir başka aracın güvenlik kamerasına da yansıdı.

Olay, öğle saatlerinde Ankara'nın Haymana İlçesi Yavrucak Köyü girişinde meydana geldi. Haymana'dan Ankara istikametinde seyir halinde olan hafif ticari araç, önce aniden yolun sol şeridine geçen ineğe daha sonra da orta refüjde bulunan beton bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle kendi etrafında dönerek yere düşen inek olay yerinde feci şekilde can verirken çarpan araçta da maddi hasar meydana geldi. Olay, anı aynı istikamette seyir halinde olan ve ineği görünce yavaşlayan bir başka aracın güvenlik kameralarına da yansıdı.

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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