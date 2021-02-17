Başkent'te yolda kalanın da, aracı bozulanın da yardımına polis koştu - Son Dakika

Ankara Emniyet Müdürlüğü 'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda polis ekiplerinin her zaman vatandaşın yanında olduğu belirtildi. Ankara Emniyeti'ne bağlı trafik polisleri ile vatandaşların yardımlaşma fotoğraflarının paylaşıldığı gönderide, "Zorlu hava şartlarında bile görevimizin başında, Ankara halkının 7/24 yanındayız" denildi. - ANKARA

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