Son Dakika Haberleri: Başkent'te yolun karşısına geçmeye çalışan vatandaşa 2 otomobil birden çarptı: 1 ölü 1 yaralı
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Başkent'te yolun karşısına geçmeye çalışan vatandaşa 2 otomobil birden çarptı: 1 ölü 1 yaralı

1 saat önce

Ankara'nın Altındağ ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bulvar üzerinde karşıya geçmeye çalışan vatandaşa 2 otomobil birden çarptı.

Başkent'te yolun karşısına geçmeye çalışan vatandaşa 2 otomobil birden çarptı: 1 ölü 1 yaralı, System.String[]
Ankara'nın Altındağ ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bulvar üzerinde karşıya geçmeye çalışan vatandaşa 2 otomobil birden çarptı. Kazada, bulvar üzerinde karşıya geçmeye çalışan 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 22.30 sularında Ankara'nın Altındağ ilçesi Turgut Özal Bulvarında meydana geldi. Bulvar üzerinde Mamak istikametinde ilerleyen Tuncay Kalaç idaresindeki 35 N 1377 plakalı otomobil, orta şeritte ilerlediği sırada karşıya geçmeye çalışan 57 yaşındaki Sait Deveci'ye çarptı. Deveci, çarpmanın etkisiyle yolun sol tarafına savrulurken çarpan otomobil ise kendi etrafında döndü. Daha sonra sürücüsü belirlenemeyen 06 AE 3313 plakalı otomobil, önce sol şeritte yerde hareketsiz kalan Deveci'ye daha sonra ise Deveciye çarpan 35 N 1377 plakalı otomobile çarptı. Kaza sırasında sağ şeritte ilerleyen 06 CIC 12 plakalı otomobilinde karıştığı kazada, 57 yaşındaki Deveci olay yerinde hayatını kaybederken 06 AE 3313 plakalı otomobilde bulunan yolcu Senem Erdem ise yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri bulvarın Mamak istikametini kazadan dolayı tamamen trafiğe kapatırken sağlık ekibi de Deveci'nin cansız bedeni üzerinde incelemelerde bulundu. Polis, kazaya ilişkin başlattığı inceleme kapsamında, otomobil sürücülerinin ifadelerine başvurdu. - ANKARA
Altındağ, Ankara, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 01:39 Kaynak: İHA
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