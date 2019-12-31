Başkent'te yolun karşısına geçmeye çalışan 2 kadın hayatını kaybetti - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Başkent'te yolun karşısına geçmeye çalışan 2 kadın hayatını kaybetti - Son Dakika

Başkent'te yolun karşısına geçmeye çalışan 2 kadın hayatını kaybetti

6 saat önce

Ankara'nın Çankaya ilçesi Konutkent altgeçidi mevkiinde yolun karşısına geçmeye çalışan 2 kadına otomobil çarptı.

Başkent'te yolun karşısına geçmeye çalışan 2 kadın hayatını kaybetti, System.String[]

Ankara'nın Çankaya ilçesi Konutkent altgeçidi mevkiinde yolun karşısına geçmeye çalışan 2 kadına otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle refüje savrulan 2 kişi hayatını kaybetti.


Kaza, saat 07.30 sıralarında Ankara'nın Çankaya ilçesi Dumlupınar Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yolun karışışındaki özel bir sitede güvenlik görevlisi olan İlknur Çakmak (50) ve aynı sitede temizlik görevlisi olan Sefa Yılmaz (57), yaya olarak yolun karşısına geçmeye çalıştı. Bu sırada Yaşamkent yönünden merkez istikametinde seyir halinde olan Cumhur H. İdaresindeki 06 BCS 559 plakalı otomobil, karşıya geçmeye çalışan 2 kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle refüje savrulan Çakmak ve Yılmaz yerde hareketsiz kaldı.


İhbar üzerine olay yerine, polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede 2 kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri bulvar üzerinde işaretlemeler yaparken trafik akışını kontrollü sağladı. Kaza nedeniyle şoka giren otomobil sürücüsü Cumhur H. ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Polis, kazaya ilişkin inceleme başlattı. - ANKARA

Çankaya, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 10:00 Kaynak: İHA
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