Başkent'te yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya otomobil çarptı: 1 ölü - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Başkent'te yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya otomobil çarptı: 1 ölü - Son Dakika

Başkent'te yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya otomobil çarptı: 1 ölü

6 saat önce

Ankara'nın Çankaya ilçesi Bilkent Bulvarı Şehir Hastanesi yakınında karşıya geçmeye çalışan yaya otomobilin altında kalarak hayatını kaybetti.

Başkent'te yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya otomobil çarptı: 1 ölü, System.String[]

Ankara'nın Çankaya ilçesi Bilkent Bulvarı Şehir Hastanesi yakınında karşıya geçmeye çalışan yaya otomobilin altında kalarak hayatını kaybetti.


Kaza, gece geç saatlerde Ankara'nın Çankaya ilçesi Bilkent Bulvarı Ankara Şehir Hastanesi sapağında meydana geldi. Z.S. idaresindeki 06 ZIA 51 plakalı otomobil bulvar üzerinde Bilkent istikametinde ilerlerken karşıya geçmeye çalışan A.A.'ya çarptı. Kazanın etkisiyle yol kenarına savrulan 58 yaşındaki adam yerde hareketsiz kaldı. Sürücünün ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede adamın hayatını kaybettiği tespit edildi. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü Z.S. ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken talihsiz adamın cansız bedeni de adli tıp morguna kaldırıldı. Polis, olaya ilişkin inceleme başlattı. - ANKARA

Çankaya, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 04:02 Kaynak: İHA
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