Başkent'te yürüyen merdivenler elden geçiriliyor - Son Dakika

Başkent'te yürüyen merdivenler elden geçiriliyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkent genelinde bulunan asansör ve yürüyen merdivenlerin bakım ve onarım çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkent genelinde bulunan asansör ve yürüyen merdivenlerin bakım ve onarım çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Kent Estetiği Daire Başkanlığı Kent Bakım Onarım Şube Müdürlüğü ekipleri, alt ve üst geçitlerdeki ekonomik ömrünü tamamlayan yürüyen merdivenleri de değiştiriyor.

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Ankara Büyükşehir Belediyesi, yaya trafiğinin yoğun olduğu noktalarda hizmet veren ancak kullanım ömrünü tamamlayan asansör ile yaya alt ve üst geçitlerindeki yürüyen merdivenleri yeniliyor. Kent Estetiği Daire Başkanlığı Bakım Onarım Şube Müdürlüğü ekipleri Başkent'in dört bir tarafında yürüyen merdivenlerin montaj ve demontaj işlemi için 7/24 yoğun bir mesai harcıyor.


Bilkent Alt Geçidi başta olmak üzere Pursaklar Protokol Yolu'ndan Esertepe Rekreasyon alanına, Hacettepe Hastanesi'nden Ceza İnfaz Kurumu önündeki asansörlere kadar birçok noktada bakım ve onarım çalışması yapan ekipler son olarak Mevlana Bulvarı üzerindeki Gazi Üniversitesi Hastanesi üst geçidinin ekonomik ömrünü tamamlayan iniş-çıkış yürüyen merdivenlerinin söküm işlemini gerçekleştirdi.


Vatandaşların yoğun olarak kullandığı ve ekonomik ömrünü tamamlanmış, yüksek onarım maliyeti olan 2 yürüyen merdiveni kaldıran ekipler, Esertepe Rekreasyon alanı içerisindeki yanlış imalattan dolayı atıl durumda bulunan yürüyen merdiveni Gazi Üniversitesi Hastanesi önüne monte edecek.


Kent Estetiği Daire Başkanlığı ayrıca Esertepe Rekreasyon alanı içerisinde kullanılmayan ancak çalışır durumdaki 38 yürüyen merdiveni Ankara'da ihtiyaç duyulan yerlere yerleştirecek.


Büyükşehir Belediyesinin son dönemde bakım ve onarım çalışmalarını kendi imkanlarıyla yaptığını vurgulayan Kent Estetiği Asansör ve Yürüyen Merdiven Birim Sorumlusu Yunus Emre Bostancı, "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş'ın talimatıyla 'Ankara'da çalışmayan asansör ve yürüyen merdiven kalmayacak' hedefi doğrultusunda faaliyetlerimizi yürütmekteyiz. Vatandaşlarımıza daha sağlıklı ve konforlu hizmet verebilmek adına Ankara'nın her yerinde müdahalelerimizi sürdürmekteyiz" dedi. - ANKARA

Ankara Büyükşehir Belediyesi, yürüyen merdivenler, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 11:25 Kaynak: İHA

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