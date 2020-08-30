Başkent'te "Zafer Yürüyüşü" - Son Dakika

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98'inci yıl kutlamaları kapsamında, TBMM önünden Ulus'taki eski Meclis binasına doğru geçit töreni düzenlendi. Covid-19 pandemisi nedeniyle tören maske ve sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde gerçekleşti.

TBMM önünde saat 11.30'da başlayan geçit töreni dolayısıyla Atatürk Bulvarı üzerinde geniş güvenlik önlemi alındı. Bulvara çıkan bütün yollar, bariyerler ve 15 Temmuz darbe girişimini önlemede etkin rol oynayan hafriyat kamyonlarıyla kapatılırken, çevik kuvvet ve atlı polisler güzergahta güvenliği sağladı. Kortejde askeri birlikler, polis ekipleri, mehter takımı, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemine ait askeri kıyafetler giyen askerler ve sivil savunma ekipleri yer aldı. Geçit töreni boyunca yol kenarında bulunan vatandaşlar, Türk bayraklarıyla polis ve askerlere sevgi gösterilerinde bulundu. Korteji izlemek için yol kenarında bulunan vatandaşlar, polis ekiplerince maske ve sosyal mesafe konusunda uyarıldı. Pandemi nedeniyle yoğunluğun olmadığı yürüyüşte, 65 yaş üzeri gazilerin de olmadığı gözlemlendi. Vatandaşlar, görkemli geçit törenini telefonlarıyla da kaydetmeyi ihmal etmedi. Tören, Ulus'taki eski Meclis'in önünde son buldu. - ANKARA