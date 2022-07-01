Başkentte zehir tacirleri dedektör köpek "Mişa"dan kaçamadı

ANKARA - Başkentte uyuşturucu madde ticareti yapan 3 şahıs gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde dedektör köpek "Mişa" ve ekiplerin yaptığı aramalarda çok sayıda uyuşturucu ve uyarıcı madde ele geçirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ticaretinde bulunan ve gözaltına alınan 3 şahısın önceden belirlenen adreslerine operasyon gerçekleştirildi. Ankara'nın Yenimahalle ve Mamak ilçelerinde iki adreste, yapılan aramalarda dedektör köpek "Mişa"nın da yardımıyla 25 kilogram 800 gram esrar, 89 gram kokain, 4 kök Hint keneviri, 2 adet hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 4 bin 800 TL ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şahıs hakkında ise adli işlem başlatıldığı öğrenildi.