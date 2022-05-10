Başkent'te zehir tacirlerine darbe - Son Dakika
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Başkent'te zehir tacirlerine darbe

10.05.2022 13:48
Başkent'te zehir tacirlerine darbe

Polatlı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri bir otomobil ve evde yaptıkları aramalar neticesinde yaklaşık 100 gram metamfetamin ele geçirdi.

Polatlı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri bir otomobil ve evde yaptıkları aramalar neticesinde yaklaşık 100 gram metamfetamin ele geçirdi. Operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Polatlı'da uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapanlara yönelik çalışmalarını sürdüren Polatlı İlçe Emniyet Müdürlüğü uyuşturucu satıcılarına göz açtırmamaya devam ediyor. Polatlı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri bir otomobil ve evde yaptıkları aramalar neticesinde yaklaşık 100 gram metamfetamin ele geçirdi. Yapılan operasyon kapsamında baba ve kızı ile birlikte toplamda 4 kişi yakalandı. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan 4 kişi emniyetteki sorgusunun ardından mahkemeye sevk edildi. Mahkemede baba N.K, kızı R.K ve M.T'yi tutuklanırken, A.K ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. - ANKARA

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Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Büro, Hisarcık, Polatlı, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Başkent'te zehir tacirlerine darbe - Son Dakika


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