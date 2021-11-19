Başkent'te zehir tacirlerine operasyon: 2 gözaltı - Son Dakika

Ankara'da jandarma ekiplerinin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenledikleri operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı çalışmalarda Çankaya ilçesinde uyuşturucu madde sattığı tespit edilen Ş.Ö. ve A.Ş. adlı şahıslar suçüstü yakalandı. Şahısların üzerinde yapılan aramada 6 kilo 127 gram matamfetamin maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - ANKARA