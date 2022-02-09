Başkent'te zehir tacirlerine şafak operasyonu - Son Dakika

Başkent'te zehir tacirlerine şafak operasyonu

ANKARA Ankara'da uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik olarak 10 ayrı adreste eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyon sonucunda 8 şüpheli yakalanırken, çok sayıda uyuşturucu madde de ele geçirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçu" ile ilgili "torbacı" tabir edilen sokak satıcılarına yönelik olarak 6 aylık yürütülen teknik ve fiziki takip çalışmaları neticesinde suçun delillendirilebilmesi amacıyla değişik tarihlerde toplam 24 ayrı çalışma

Gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre bu çalışmalarda uyuşturucu madde ticareti suçunu işledikleri anlaşılan 27 şahıs ve bu şahıslardan uyuşturucu madde satın aldıkları tespit edilen 40 şahıs olmak üzere Toplam 67 şüpheli hakkında adli işlemler yapılarak, bu şüphelilerden toplam 13'ünün tutuklanması sağlandı. Yapılan bu teknik ve fiziki takip sonrasında düğmeye basan Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 9 Şubat Çarşamba günü saat 07.00 sıralarında 10 ayrı noktaya eş zamanlı olarak operasyon gerçekleştirdi. Toplamda 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik olarak gerçekleştirilen operasyonda 8 şüpheli yakalanırken diğer 2 şüpheliyi arama çalışmaları hala devam ediyor. Öte yandan operasyon neticesinde toplam 810,85 gram uyuşturucu eroin maddesi, 103,72 gram uyuşturucu metamfetamin maddesi, 2,53 gram uyuşturucu skunk esrar maddesi, 9 adet lyrica ve 1 adet suboxone isimli sentetik ecza, uyuşturucu maddelerin tartımı ve satışa hazır hale getirilmesinde kullanılan 3 adet hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen toplam 11 bin 960 lira para ele geçirildi. Öte yandan yakalanan şüpheliler ile ilgili tahkikat ise devam ediyor.