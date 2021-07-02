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Başkent'te zehirlenen 6 köpekten 2'si telef oldu - Son Dakika

Başkent'te zehirlenen 6 köpekten 2'si telef oldu

02.07.2021 12:49

Başkent'te zehirlenen 6 köpekten 2'si telef oldu Ankara'da zehirlendiği iddia edilen 6 köpekten 2'si telef oldu.

Başkent'te zehirlenen 6 köpekten 2'si telef oldu

ANKARA - Ankara'da zehirlendiği iddia edilen 6 köpekten 2'si telef oldu.

Ankara'nın Çankaya ilçesi İncek Mahallesi'nde iddiaya göre zehirlenmiş halde 6 köpek bulundu. Bitkin haldeki hayvanlara ilk müdahaleyi köpekleri bulan hayvanseverler gerçekleştirdi. Yapılan ilk müdahalenin ardından hızlı bir şekilde veterinere götürülen 6 köpekten 2'si telef oldu. Diğer köpeklerin durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Başkent'te zehirlenen 6 köpekten 2'si telef oldu
Başkent'te zehirlenen 6 köpekten 2'si telef oldu
Başkent'te zehirlenen 6 köpekten 2'si telef oldu
Başkent'te zehirlenen 6 köpekten 2'si telef oldu
Başkent'te zehirlenen 6 köpekten 2'si telef oldu

Çankaya, Ankara, Köpek, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Başkent'te zehirlenen 6 köpekten 2'si telef oldu - Son Dakika


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