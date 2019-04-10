Son Dakika Haberleri: Başkent'te Zehirli Etlerle Köpek Katliamı

Başkent'te Zehirli Etlerle Köpek Katliamı

16 dakika önce

Başkent'te zehirli etlerle köpek katliamıANKARA – Ankara'nın Yenimahalle ilçesine bağlı Batıkent'te çok sayıda sokak köpeği verilen zehirli et nedeniyle telef oldu.

Başkent'te zehirli etlerle köpek katliamı

ANKARA – Ankara'nın Yenimahalle ilçesine bağlı Batıkent'te çok sayıda sokak köpeği verilen zehirli et nedeniyle telef oldu.
Olay, Batıkent semtinde bulunan Turgut Özal Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sitelerin yakınında bulunan boş bir araziye kimliği belirsiz şüpheliler tarafından zehirli tavuk etleri bırakıldı. Durumu gören vatandaşlar olayı polise bildirdi. Olay yerine gelen hayvanseverler, yaralı köpeklere müdahalede bulundu. Yapılan ilk kontrollerde bırakılan tavuk etlerini yiyen köpeklerden 8'inin telef olduğu belirlendi. 5 köpek ise veteriner kliniklere götürülerek tedavi altına alındı. Polis ekipleri ise çevrede güvenlik tedbiri aldı.
Olayla ilgili sokağa dökülen vatandaşlar tepkilerini dile getirdi. Vatandaşlar yaşanan vahşetin sorumlularının bulunması için yetkililerden yardım istedi.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ta konuya ilişkin sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada "Büyükşehir Belediyesi Zabıta ve Sağlık Dairesi Başkanlığı bu vahşetin sorumlularının ortaya çıkarılması ve yasal işlem yapılması için görevlendirilmiştir." dedi.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 01:12 Kaynak: İHA
Yenimahalle, Ankara, 3. Sayfa
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