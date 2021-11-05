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Başkent'te kırmızı ışıkta geçen otomobilin neden olduğu zincirleme kaza güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika

Başkent'te kırmızı ışıkta geçen otomobilin neden olduğu zincirleme kaza güvenlik kamerasına yansıdı

05.11.2021 09:20

Başkent'te kırmızı ışıkta geçen otomobilin neden olduğu zincirleme kaza güvenlik kamerasına yansıdı Ankara'nın Sincan ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Başkent'te kırmızı ışıkta geçen otomobilin neden olduğu zincirleme kaza güvenlik kamerasına yansıdı

ANKARA - Ankara'nın Sincan ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, sürücü R. K. yönetimindeki 06 BVB 283 plakalı araç Polatlı Caddesinden Bosna Cadde istikametine girmek isterken Fırat Cadde kavsağına geldiğinde U. Y. idaresindeki 06 AP 9178 plaka sayılı araç ile çarpıştı. Kazaya karışan araçların savrularak çarptığı kırmızı ışıkta bekleyen E.Ö. idaresindeki 06 BPJ 324 araç da hasar gördü. Yaşanan kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Başkent'te kırmızı ışıkta geçen otomobilin neden olduğu zincirleme kaza güvenlik kamerasına yansıdı
Başkent'te kırmızı ışıkta geçen otomobilin neden olduğu zincirleme kaza güvenlik kamerasına yansıdı

Tragger, Sincan, Ankara, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Başkent'te kırmızı ışıkta geçen otomobilin neden olduğu zincirleme kaza güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başkent'te kırmızı ışıkta geçen otomobilin neden olduğu zincirleme kaza güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika
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