Son Dakika Haberleri: Başkent'te Zincirleme Trafik Kazası: 1 Araç Yandı 1 Kişi de Yaralandı

Başkent'te Zincirleme Trafik Kazası: 1 Araç Yandı 1 Kişi de Yaralandı

49 dakika önce

Ankara'nın Çankaya ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında, 4 araç birbirine girdi.

Başkent'te Zincirleme Trafik Kazası: 1 Araç Yandı 1 Kişi de Yaralandı, System.String[]
Ankara'nın Çankaya ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında, 4 araç birbirine girdi. Kazada, 1 otomobil alev aldı, 1 kişi de yaralandı.

Olay, saat 03.00 sularında Ankara'nın Çankaya İlçesi Sokullu Mehmet Paşa Mahallesi Bağ sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Ahmet Haşim Caddesi'nde seyir halinde olan Semih Tetik kontrolündeki 06 FZ 2600 plakalı otomobil ile Mert Ozan Taş kontrolündeki 06 BU 0472 plakalı otomobil, Narlı Caddesi kesişiminde çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan 06 FZ 2600 plakalı otomobil, park halindeki 06 EZP 21 plakalı otomobile çarparak alev aldı. Alevleri gören vatandaşlar, yanan araçta bulunan sürücü Tetik'i sıkıştığı kabinden çıkarırken otomobilden yükselen alevlere de yangın söndürme tüpüyle müdahalede bulundu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine, itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri geldi. İtfaiye erleri tarafından yangın söndürülürken, kazada yaralanan Semih Tetik, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Aynı zamanda park halinde bulunan 06 C 4409 plakalı minibüste de maddi hasar oluştu. Polis, kazayla ilişkin inceleme başlattı. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 06:58 Kaynak: İHA

Çankaya, Ankara, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Sanatçı Murat Kekilli'nin Babası Yaşamını Yitirdi 8 Aylık Eşini Aşağıya Attı Nişanlı Polis Çiftin Kıskançlık Tartışması Ölümle Bitti Yerel Seçimler Öncesi Yapılan Son Anketten Çarpıcı Sonuç! 5 Büyükşehirden 4'ünde Millet İttifakı Önde Gidiyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.3.2019 07:47:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkent'te Zincirleme Trafik Kazası: 1 Araç Yandı 1 Kişi de Yaralandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]