Başkent'te zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika

Başkent'te zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

ANKARA - Ankara'da İstanbul yolu üzerinde meydana gelen ve üç aracın karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

İstanbul Yolu - Akköprü mevkiinde meydana gelen kazada Çağlar A. kontrolündeki 06 BCE 160 plakalı araç Ulus istikametine doğru seyir halindeyken içerisinde şoförü Erol A'nın bulunduğu 06 T 4011 plakalı ticari taksi ile içerisinde sürücüsü bulunan Duran K. ile yolcu Ali K.'nın olduğu 06 BYU 332 plakalı araca çarptı. Meydana gelen kazada Çağlar A. hayatını kaybederken, Taksici Erol A. ve diğer sürücü Duran K. ile yolcu Ali K. yaralandı. Olaydan sonra çevreye çok sayıda itfaiye, sağlık, arama kurtarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada can veren Çağlar A. itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı araçtan çıkarıldı. Yaralar ise yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Emniyet ekipleri olay hakkında soruşturma başlattı.