Başkent'te Zincirleme Trafik Kazası: 1 Yaralı
40 dakika önce
ANKARA'nın Çankaya ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
ANKARA'nın Çankaya
ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle bir otomobil yanarken, diğer araçlarda hasar oluştu.
Kaza, gece saatlerinde Sokullu Mehmet Paşa
Mahallesi'nde meydana geldi. Ahmet Haşim
Caddesi'nde seyir halindeki Semih Tetik idaresindeki 06 FZ 2600 plakalı otomobil ile Mert Ozan Taş kontrolündeki 06 BU 0472 plakalı araç, Narlı
Caddesi kesişimin de çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan 06 FZ 2600 plakalı otomobil, park halindeki 06 EZP 21 plakalı otomobile çarpıp alev aldı. Araçtan alevler yükseldiğini gören diğer sürücüler, hemen yardıma koşarak sürücü Tetik'i araçtan çıkartıp, yangına müdahale etti. Kazada yol kenarında park halinde bulunan 06 C 4409 plakalı servis minibüsünde de hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye
ekipleri tarafından yangın söndürülürken, kazada yaralanan Semih Tetik, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis
, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
- Ankara
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Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 07:07 Kaynak: DHA
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