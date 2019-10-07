Son Dakika Haberleri: Başkent'te zincirleme trafik kazası 2'si çocuk, 4 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

Başkent'te zincirleme trafik kazası 2'si çocuk, 4 yaralı

1 saat önce

ANKARA'da, TIR'ın çarptığı otomobil kontrolden çıkarak başka bir otomobile çarptı.

ANKARA'da, TIR'ın çarptığı otomobil kontrolden çıkarak başka bir otomobile çarptı. Zincirleme kazada 2'si çocuk, 4 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Altındağ ilçesinde meydana geldi. Tuncay Ayvaz yönetimindeki 54 H 2047 plakalı TIR, Turgut Özal Bulvarı'ndan Samsun istikametine giderken aynı yönde ilerleyen Sedat Göçeri yönetimindeki 06 FM 553 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Göçeri'nin kontrolünden çıkan otomobil de önde ilerleyen kardeşi Birol Göçeri'nin kullandığı 06 BP 1026 otomobile çarptı. TIR'ın çarpmasıyla önce kardeşinin aracına ardından da refüje çıkan Sedat Göçeri kontrolündeki otomobilde bulunan Zeynep Turunç, Necla Göçeri, Caner Göçeri (3) ve Kazım Göçeri (4) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırdı.

Kaza sonrası tek şeridi yaklaşık 1 saat kapanan Turgut Özal Bulvarı Samsun istikameti, araçların kaldırılması ve temizlik çalışmasının ardından normale döndü. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Başkent'te zincirleme trafik kazası 2'si çocuk, 4 yaralı

Göçeri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 03:04 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dünyada bir ilk! Nuran, tam 21 yıldır Amerikalı bir çocuğun akciğeri ile nefes alıyor
Şiir okuması beklenen öğrenci şarkı söyledi Sakarya Pamukova'da tır durağa daldı: 2 ölü, 4 yaralı Yazar Nilgün Bodur, "Çocuk yap" diyen takipçilerine ateş püskürdü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2019 04:17:55. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkent'te zincirleme trafik kazası 2'si çocuk, 4 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]