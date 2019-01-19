Başkent'te Zincirleme Trafik Kazası: 2 Yaralı

Başkent'te zincirleme trafik kazası: 2 yaralıANKARA – Ankara'nın Çankaya ilçesinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Başkent'te zincirleme trafik kazası: 2 yaralı



ANKARA – Ankara'nın Çankaya ilçesinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza bugün saat 20.00 sıralarında Çankaya ilçesi Ufuk Üniversitesi Caddesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Sena V. yönetimindeki 67 AZ 550 plakalı otomobil önde seyir halinde olan Ömer C. idaresindeki 06 HTY 53 plakalı araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle Hayriye D. yönetimindeki 06 ABH 741 plakalı araç, Hüseyin D. idaresindeki 06 BIF 950 plakalı araca çarparak, 06 MHE 98 plakalı aracın savrulmasına neden oldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Polis ekipleri, yolda başka kazaların yaşanmaması için tedbir aldı. Yola emniyet şeridi çekilmesinin ardından, yol trafiğe açıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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