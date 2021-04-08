Başkent'te zincirleme trafik kazası: 4 yaralı - Son Dakika

Başkent'te zincirleme trafik kazası: 4 yaralı

ANKARA - Ankara'nın Sincan ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücü Mehmet Y.'nin sevk ve idaresindeki 38 ZR 397 plakalı aracı ile Ayaş Yolundan Ankara istikametine BP istasyon kavşağına geldiği sırada yine aynı istikamette seyir halinde olan sürücü Serkan A.'nın sevk ve idaresindeki 06 YRB 06 plakalı aracı ile çarpıştı. 06 YRB 06 plakalı araç çarpmanın etkisiyle yolun sağ tarafında duraklama halinde olan sürücü Ahmet Y.'nin kontrolündeki 06 FY 6563 plakalı araca da çarptı. Kazada, 38 ZR 397 plakalı araçta bulunan sürücü Mehmet Y. ve yolcu Ahmet Y., 06 YRB 06 plakalı araç sürücü Serkan A., 06 FY 6563 plakalı araç sürücüsü Ahmet Y. yaralandı. Yaralılar Dr. Nafiz Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.