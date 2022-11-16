Başkent'teki çatışma cinayetine ait yeni görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Başkent'teki çatışma cinayetine ait yeni görüntüler ortaya çıktı

16.11.2022 18:39

Başkent'teki çatışma cinayetine ait yeni görüntüler ortaya çıktı Ankara akaryakıt istasyonunda meydana gelen çatışmanın tanığından kan donduran açıklamalar: "Birisi kaçıyordu ama silah seslerinden sonra benzinliğin köşesine yıkıldı" Ankara'da bir dün gece saatlerinde enişte ve kayınçolar...

Başkent'teki çatışma cinayetine ait yeni görüntüler ortaya çıktı

Ankara akaryakıt istasyonunda meydana gelen çatışmanın tanığından kan donduran açıklamalar: "Birisi kaçıyordu ama silah seslerinden sonra benzinliğin köşesine yıkıldı"

ANKARA - Ankara'da bir dün gece saatlerinde enişte ve kayınçolar arasında çıkan silahlı çatışmaya dair olay yerinden yeni görüntüler ortaya çıktı.

Olay dün gece Altındağ ilçesi Ömer Halisdemir Bulvarı üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. İddialara göre aralarında husumet bulunan Resul Kırkbeş, kardeşi ile Oğuzhan Kırkbeş enişteleri olan Hüseyin Yaymaz'ı buluşmak üzere burada bulunan akaryakıt istasyonuna çağırdı. Buluşma esnasında tartışmaya başlayan Hüseyin Yaymaz ve Resul Kırkbeş, tartışmanın büyümesiyle birlikte birbirlerine kurşun yağdırdı. Resul Kırkbeş eniştesi Hüseyin Yaymaz'ı ayağından yaraladıktan sonra Hüseyin Yaymaz da kayınçosu Resul Kırkbeşi kalbinden vurdu. Durumu gören Oğuzhan Kırkbeş ise abisinin yerdeki tabancasını alarak yaralı bir şekilde kaçmaya çalışan eniştesini kafasından vurdu. Çatışma sonucunda Resul Kırkbeş ve Hüseyin Yaymaz olay yerinde hayatını kaybetti. Oğuzhan Kırkbeş ise yapılan ihbarlar üzerine olay yerine gelen polislere teslim oldu. Yaşanan olaylar çevredeki esnafların telefon kameralarına yansırken Hüseyin Yaymaz'ın yerde yatan cansız bedeni de görüntülendi.

Akaryakıt istasyonunun ilerisinde lokanta işleten Kemal Çağlar, olay anında çıkan silah seslerini duyduğunu belirterek, "Akşam 9 sularında silah sesleri duyduk kapının önüne çıktık. Silah sesleri geliyordu. Birisi kaçıyordu ama silah seslerinden sonra benzinliğin köşesine yıkıldı. O sıra zaten benzinliğin ışıklarının kapattılar her yer karanlık oldu hiçbir şey gözükmedi. Takriben 7-8 el silah sesi duyuldu. Kimse kalmadı etrafta 5-10 dakika sonra da polis geldi. Ambulans geldi olaya müdahale ettiler bir tanesi o zaman ölmüş diyorlardı. Birini de ambulansla götürdüler. Biz de kapının önündeydik" açıklamasında bulundu.

Çatışma sonrasında çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine pek çok polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Resul Kırkbeş ve Hüseyin Yaymaz'ın cenazeleri ise adli tıp merkezinden çıkarıldıktan sonra ailelerine teslim edildi. Resul Kırkbeş öğle namazına müteakip Özlüce (Meki) köyü mezarlığına defnedilirken Hüseyin Yaymaz ise yarın öğle Yılmazköy mezarlığına defnedildiği bildirildi.

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
Süper Lig Serbest Güreş'te yarı finalistler belli oldu Süper Lig Serbest Güreş'te yarı finalistler belli oldu Başkentteki asayiş uygulamasında yakalanan 1977 kişiden 315'i tutuklandı Başkentteki asayiş uygulamasında yakalanan 1977 kişiden 315'i tutuklandı Başkent'teki silahlı çatışmaya ait yeni görüntüler ortaya çıktı Başkent'teki silahlı çatışmaya ait yeni görüntüler ortaya çıktı

Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Başkent'teki çatışma cinayetine ait yeni görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:21 İYİ Partili İBB Belediye Meclis Üyesi Ali Kıdık'ın aracına Halkalı'da silahlı saldırı düzenlendi
20:19 Manchester United ile Cristiano Ronaldo arasında ipler koptu! Yıldız oyuncunun yer aldığı görsel, stat duvarından kaldırıldı
20:11 Kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi! Cemevlerinin elektrik ve su giderleri artık devlet tarafından karşılanacak
19:54 Süper Lig'in 14 haftalık periyodunda dört büyükler arasındaki en iyi kaleci Muslera oldu
19:47 Rusya, Polonya'ya düşen füzeyle ilgili Ukrayna'yı işaret etti: Tarafsız bir soruşturmanın yürütüleceğine ve provokasyonun ortaya çıkacağına eminiz
19:25 Yılbaşının yaklaşmasıyla birlikte yeniden sahte içki ölümleri yaşanmaya başladı! 6 kişi hayatını kaybetti
19:16 Taksim'i kana bulayan teröristin ifadesinde dikkat çeken detay: 'Hacı' kod adlı terörist kalabalığa baktı ve 'patlat' talimatı verdi
19:02 44 gün önce evlenen Merve Boluğur eşinden ayrıldı! Ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından dert yandı
18:36 Taksim bombacısının ilk ifadesi ortaya çıktı! 40 dakika bankta oturarak talimat beklemiş
18:15 Kütahya'da aynı sokakta ikinci patlama! Doğal gaz kaynaklı patlamada 2'si ağır 7 kişi yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2022 20:51:26. #1.11#
SON DAKİKA: Başkent'teki çatışma cinayetine ait yeni görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement