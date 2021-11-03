Başkent'teki cinayetin zanlıları tutuklandı - Son Dakika

Başkent'teki cinayetin zanlıları tutuklandı

ANKARA - Başkent'te, Tulgay Ardıç'ı darp ederek ölümüne sebep olduğu tespit edilen G.A. ve olay anında yanında bulunan imam nikahlı eşi K.İ. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

1 Kasım Pazartesi günü saat 10.30 sıralarında Mamak ilçesi Kartaltepe Mahallesi'nde meydana gelen cinayetin detayları belli oldu. Edinilen bilgiye göre, ilk incelemede darp edilerek öldürüldüğü tespit edilen Tulgay Ardıç'ın evin odasında yer yatağının yanında, vücudunun çeşitli yerlerinde darba bağlı olarak morluklar oluştuğu, sol kulak kısmında kesi olduğu, sırt üstü yatar halde ölü olarak bulunduğu öğrenildi. Öte yandan edinilen bilgiye göre, olayın gerçekleştiği evde G.A. isimli erkek ile K.İ. isimli kadının imam nikahlı olarak yaşadığı, maktul Tulgay Ardıç'ın, G.A'nın arkadaşı olduğu ve ikamette misafir olarak kaldığı, olay günü ise Tulgay Ardıç'ın K.İ'ye sarkıntılık yaptığı, bunu öğrenen G.A'nın darp ederek Tulgay Ardıç'ı öldürdüğü tespit edildi.

Öte yandan edinilen bilgilere göre, olay sonrasında evden kaçarak bir ticari taksi ile olay yerinden uzaklaşan G.A. ve K.İ'nin Samsun yolu Elmadağ istikametine doğru hareket ettiği tespit edildi. Bunun üzerine Kırıkkale il girişlerinde oluşturulan kontrol noktaları sayesinde G.A. ile K.İ. emniyet ekiplerince yakalandı. Daha sonra mahkemeye çıkarılan G.A. ve K.İ. 2 Kasım Salı günü tutuklanarak cezaevine götürüldü.