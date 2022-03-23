Başkent'teki cinayetin zanlısı Afyonkarahisar'da yakalandı - Son Dakika
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Başkent'teki cinayetin zanlısı Afyonkarahisar'da yakalandı

23.03.2022 14:25
Başkent'teki cinayetin zanlısı Afyonkarahisar'da yakalandı

Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir kişinin bıçaklanarak öldürülmesi olayı ile ilgili aranan şüpheli, Afyonkarahisar'da yakalandı.

Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir kişinin bıçaklanarak öldürülmesi olayı ile ilgili aranan şüpheli, Afyonkarahisar'da yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Altındağ ilçesinde gece çevredeki vatandaşlar yol kenarında bir kişinin kanlar içerisinde hareketsiz yattığını gördü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 112 Acil Servis ekiplerinin yaptıkları ilk kontrolde hareketsiz yatan kişinin göğsünden bıçaklandığı belirlendi. Çevrede geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri, hayatını kaybeden kişinin Şükrü Kelekli (40) olduğunu tespit etti. Olay yeri inceleme ekipleri, Kelekli'nin bıçaklandıktan sonra yol kenarına atıldığını tespit etti. Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin başlattığı çalışmada, olayın şüphelisinin Ö.T.D. olduğu belirlendi. Katil zanlısı, Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince Afyonkarahisar ilinde yakalanarak Ankara'ya getirildi. - ANKARA

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Karahisar, Altındağ, Ankara, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Başkent'teki cinayetin zanlısı Afyonkarahisar'da yakalandı - Son Dakika


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