Başkent'teki iki haftalık asayiş uygulamalarında 353 kişi tutuklandı - Son Dakika

Ankara'da 4-18 Mart tarihleri arasında 6 ilçede gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında yakalanan 2 bin 561 şahıstan 353'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Başkent'te 4-18 Mart tarihleri arasında Altındağ, Çankaya, Keçiören, Mamak, Yenimahalle ve Pursaklar ilçelerinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında 485 bin 182 kişiye Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı. GTB sonrası yakalanan 2 bin 561 kişiden 353'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uygulamalarda ayrıca, kontrol edilen 403 bin 173 otomobilin 14'ün çalıntı olduğu tespit edildi. 19 motosiklet ve 39 modifiyeli araç ile trafik kanununa aykırılık eden 5 bin 913 kişi hakkında da Kabahatler Kanununa muhalefetten işlem yapıldığı belirtildi. Yapılan aramalarda bulunan, 967 adet kaçak bandrolsüz sigara, 38 adet kurusıkı tabanca, 64 adet ruhsatsız tabanca, 41 adet kesici ve delici alet, 694 adet değişik çaplı fişek, 27 adet belgesiz av tüfeği ve bir adet belgeli av tüfeği ele geçirildi.

(İHA)