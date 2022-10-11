Ankara'da meydana gelen kardeş cinayetinin nedeni belirlendi: Babalarının emekli maaşı için birbirlerine girmişler - Son Dakika
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Ankara'da meydana gelen kardeş cinayetinin nedeni belirlendi: Babalarının emekli maaşı için birbirlerine girmişler

11.10.2022 17:07

Ankara'nın Sincan ilçesinde dün gece 1 kişinin öldüğü 1 kişinin de yaralandığı yabancı uyruklu 3 kardeşin kavgasının sebebi ortaya çıktı. Kanlı biten kavgada, kardeşlerin ölen babalarından kalan emekli maaşı yüzünden birbirlerine girdiği belirlendi.

Dün akşam saat 18.00 sıralarında Sincan ilçesi Atatürk Mahallesi Peçenek Caddesi'nde meydana gelen olayda, kağıt toplayarak geçimlerini sağlayan yabancı uyruklu 3 kardeş arasında vefat eden babalarından kalan emekli maaşının paylaşılamaması sebebiyle tartışma çıktı. Kısa sürede alevlenen tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine ortanca kardeş Mustafa Wahap, kardeşi Hasan Wahap'a ve ağabeyi Behçet Wahap'a bıçakla saldırdı. Olayda, ağabey Behçet Wahap omzuna aldığı bıçak darbesi sebebiyle yaralanırken, talihsiz kardeş Hasan Wahap olay yerinde hayatını kaybetti. Katil zanlısı Mustafa Wahap ise kaçtıktan kısa süre sonra polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Başkent'teki kardeş cinayetinin nedeni ortaya çıktı: Babalarının emekli maaşı için birbirlerine girmişler

YARALI KOMŞUSUNUN KANINI TEMİZLERKEN GÖRÜNTÜLENMİŞTİ

Katil Zanlısı Mustafa Wahap'ın yaşadığı apartmanda temizlik işleriyle de ilgilendiği öğrenildi. Wahap'ın, Eylül ayında uğradığı saldırı sonucu 3'üncü kattan atlamak zorunda kalan ve yaralanan komşusunun yerdeki kanını temizlediği anlar kameralara yansımıştı.

Başkent'teki kardeş cinayetinin nedeni ortaya çıktı: Babalarının emekli maaşı için birbirlerine girmişler

"ÖNÜNE GELENE BIÇAK SALLADI"

Olayın tanıklarından Engin Gökmen, "Akşam sıralarında tartışma oldu. Mustafa büyük ve küçük kardeşinin yanına geldi. Önce büyük kardeşini omzundan yaraladı. Sonra da önüne gelene bıçak salladı. Direğin dibindeki kardeşinin boynuna bıçakla vurdu. Çocuk iki dakika içerisinde vefat etti. Yaralı bir süre yürüyüp arabanın üzerine düştü. Büyük kardeşin durumu iyi idi ama diğer kardeş iki dakikada can verdi. Kimseye zararı yoktu. Sessiz sakin birisiydi. Her şey bir anda gerçekleşti. 3 senedir burada otuyordu. Kimseyle bir tartışması yoktu. Olayın ardından polisler geldi inceleme başlattı" ifadelerini kullandı.

Başkent'teki kardeş cinayetinin nedeni ortaya çıktı: Babalarının emekli maaşı için birbirlerine girmişler

"BABALARININ EMEKLİ AYLIKLARI VARMIŞ"

Bir diğer tanık Meryem Karaçam ise, "Babalarının emekli aylıkları varmış. Diğer kardeşleri alıyormuş. O da, '500 lirasını bana verin' demiş. Onlarda vermeyince kavga çıkmış. Ölen kardeş de, 'ben yeni evlendim bana verin parayı' demiş. Daha sonra adama saldırmışlar. Bıçakla gelmişler. Kendini savunmak için o da ellerindeki bıçağı almış. Kardeşinin birisini bıçaklamış, diğerini de omzundan yaralamış" dedi.

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Ankara haberi | Ankara bir kişi tartıştığı iki kardeşinden birini öldürdü, diğerini yaraladı Ankara haberi | Ankara bir kişi tartıştığı iki kardeşinden birini öldürdü, diğerini yaraladı Son dakika haberi | ANKARA-KARDEŞLER ARASINDA BIÇAKLI KAVGA: 1 ÖLÜ, 1 YARALI Son dakika haberi | ANKARA-KARDEŞLER ARASINDA BIÇAKLI KAVGA: 1 ÖLÜ, 1 YARALI
Kaynak: İHA

Peçenek, Sincan, Ankara, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ankara'da meydana gelen kardeş cinayetinin nedeni belirlendi: Babalarının emekli maaşı için birbirlerine girmişler - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara'da meydana gelen kardeş cinayetinin nedeni belirlendi: Babalarının emekli maaşı için birbirlerine girmişler - Son Dakika
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