Başkent'teki kardeş cinayetinde ilginç detay - Son Dakika
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Başkent'teki kardeş cinayetinde ilginç detay

12.10.2022 00:58
Başkent'teki kardeş cinayetinde ilginç detay

Ankara'da dün gece yabancı uyruklu 3 kardeşin bıçaklı kavgasında 1 kişi ölmüş, 1 kişi yaralanmıştı.

Ankara'da dün gece yabancı uyruklu 3 kardeşin bıçaklı kavgasında 1 kişi ölmüş, 1 kişi yaralanmıştı. Kavganın sebebinin kardeşlerin ölen babalarından kalan emekli maaşı olduğu ve katil zanlısı kardeşin bir ay önce yaralanan komşusunun yerdeki kanını temizlerken kameralara yansıdığı öğrenildi.

Olay, dün akşam saat 18.00 sıralarında Sincan ilçesi Atatürk Mahallesi Peçenek Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kağıt toplayarak geçimlerini sağlayan yabancı uyruklu 3 kardeş arasında vefat eden babalarından kalan emekli maaşının paylaşılamaması sebebiyle tartışma çıktı. Kısa sürede alevlenen tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine ortanca kardeş Mustafa Wahap, kardeşi Hasan Wahap'a ve ağabeyi Behçet Wahap'a bıçakla saldırdı. Olayda ağabey Behçet Wahap omzuna aldığı bıçak darbesi sebebiyle yaralanırken, talihsiz kardeş Hasan Wahap olay yerinde hayatını kaybetti. Katil zanlısı Mustafa Wahap ise kaçtıktan kısa süre sonra polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Yaralı komşusunun kanını temizlerken görüntülenmişti

Öte yandan, katil zanlısı Mustafa Wahap'ın yaşadığı apartmanda temizlik işleriyle de ilgilendiği öğrenildi. Wahap'ın eylül ayında uğradığı saldırı sonucu 3'üncü kattan atlamak zorunda kalan ve yaralanan komşusunun yerdeki kanını temizlediği anlar kameralara yansımıştı.

"Önüne gelene bıçak salladı"

Olayın görgü tanıklarından Engin Gökmen, "Akşam sıralarında tartışma oldu. Mustafa büyük ve küçük kardeşinin yanına geldi. Önce büyük kardeşini omzundan yaraladı, sonra da önüne gelene bıçak salladı. Direğin dibindeki kardeşinin boynuna bıçakla vurdu. Çocuk iki dakika içerisinde vefat etti. Yaralı bir süre yürüyüp arabanın üzerine düştü. Büyük kardeşin durumu iyi idi ama diğer kardeş iki dakikada can verdi. Kimseye zararı yoktu. Sessiz sakin birisiydi. Her şey bir anda gerçekleşti. 3 senedir burada otuyordu. Kimseyle bir tartışması yoktu. Olayın ardından polisler geldi inceleme başlattı" ifadelerini kullandı.

"Babalarının emekli aylıkları varmış"

Bir diğer tanık Meryem Karaçam ise, "Babalarının emekli aylıkları varmış. Diğer kardeşleri alıyormuş. O da '500 lirasını bana verin' demiş. Onlar da vermeyince kavga çıkmış. Ölen kardeş de, 'Ben yeni evlendim bana verin parayı' demiş. Daha sonra adama saldırmışlar. Bıçakla gelmişler. Kendini savunmak için o da ellerindeki bıçağı almış. Kardeşinin birisini bıçaklamış, diğerini de omzundan yaralamış" dedi. - ANKARA

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Ankara'da meydana gelen kardeş cinayetinin nedeni belirlendi: Babalarının emekli maaşı için birbirlerine girmişler Ankara'da meydana gelen kardeş cinayetinin nedeni belirlendi: Babalarının emekli maaşı için birbirlerine girmişler Ankara haberi | Ankara bir kişi tartıştığı iki kardeşinden birini öldürdü, diğerini yaraladı Ankara haberi | Ankara bir kişi tartıştığı iki kardeşinden birini öldürdü, diğerini yaraladı
Kaynak: İHA

Peçenek, Sincan, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Başkent'teki kardeş cinayetinde ilginç detay - Son Dakika

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