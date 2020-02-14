Başkent'teki kesik başın sırrı çözüldü - Son Dakika
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Başkent'teki kesik başın sırrı çözüldü

6 saat önce

Ankara'da 9 Şubat'ta bulunan kesik baş olayının sırrı çözüldü.

Başkent'teki kesik başın sırrı çözüldü, System.String[]

Ankara'da 9 Şubat'ta bulunan kesik baş olayının sırrı çözüldü. Katil zanlısının da intihar ettiği ortaya çıktı.


Ankara'nın Çankaya ilçesi Orta İmrahor Mahallesi'nde 9 Şubat'ta meydana gelen "kesik baş" olayının sırrı çözüldü. Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, yürüttüğü titiz çalışma sonucu kesik başın M.A. isimli kadına ait olduğunu belirledi. M.A.'nın gövdesi ise olay yerinden 600 metre ileride boş bir arazide bulundu. Cinayeti aydınlatmak için kurulan özel ekip, çalışmaları daha da genişleterek, kadının katil zanlısının M.K. isimli akrabası olduğunu belirledi. Katil zanlısı M.K'nın işlediği cinayetin psikolojik baskısına dayanamayarak metruk bir binada intihar ettiği tespit edildi. M.A'nın ve M.K'nın ailelerinin karşı çıkmaları nedeniyle yıllar önce evlenemedikleri, başka kişilerle evlendikleri öğrenilirken, bilinmeyen bir sebepten ötürü tartıştıkları öğrenildi. Katil zanlısı M.K., iddiaya göre sevdiği kadını öldürüp, ardından Köstence Mahallesi'ndeki boş bir gecekonduda kendini asarak intihar etti.


Olay, 9 Şubat tarihinde saat 17.00 sıralarında Çankaya Orta İmrahor Mahallesi'ndeki boş alanda meydana gelmişti. Civardaki köpeklerin çokluğundan rahatsız olan bir esnaf belediyeye haber vermiş, alana gelen belediye ekipleri vücudundan ayrılmış bir insan başı bulmuştu. - ANKARA

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Çankaya, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 11:14 Kaynak: İHA
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