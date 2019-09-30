- Başkent'teki otobüs kazası mobeselere yansıdı

ANKARA - Ankara'da özel halk otobüsü yolcu durağına daldı. Kazada durakta bulunan 3 kişi yaşamını yitirirken kaza anbean mobese kameralarına yansıdı.

Kaza, Mamak ilçesinde bulunan Mamak Caddesi üzerinde meydana geldi.Yeni Mamak Cami önünde bulunan durağa 06 BA 9678 plakalı özel halk otobüsü daldı. Kazayı gören vatandaşlar, otobüsün hızlı olduğunu ve önündeki araca çarpmamak için kaçış manevrası yaptığı esnada durağa girdiğini iddia etti. Kaza sonucu durakta bulunan 15 vatandaşın bir kısmının kazadan son anda kurtulduğu öğrenilirken, olay yerine çok sayıda polis ve ambulans ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelerek incelemelerde bulunan Ankara Valisi Vasip Şahin, kazaya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"İlk tespitlere göre halk otobüsü burada durağa bir şekilde dalıyor. Tabi teknik bir arızadan mı yoksa başka bir sebepten mi bunu arkadaşlar incelemeden sonra tespit edecekler. Maalesef 3 vatandaşımız olay yerinde vefat etmiş. 3 vatandaşımız da yaralı olarak hastaneye götürülmüş ama ambulanstan önce de vatandaşlarımız, özel araçlarla hastaneye birkaç yaralının götürüldüğünden bahsediliyor."

Görgü tanığı Hüseyin Kaplıca, "Bu durakta 15- 20 kişi bekliyor. Burası çok kalabalık bir durağımız oluyor. Aşağıdan hızla geldi durmadan, yavaşlamadan durağa daldı. Kaçabilenler kaçtılar, kaçamayanlar otobüsün altında kaldı. 3 ölümüz var 2 tanesi otobüsün altından çıkarıldı. Birisi de otobüsün ön tamponun vurmasıyla rahmetli oldu. Otobüs o kadar hızlı geldi ki o kadar en ufak bir hız kesme, frene basma olayı olmadı ve durağa daldı" dedi.

Zamana oynuyorlar

Sami Tektaş isimli bir vatandaş ise, özel halk otobüslerini eleştirerek, "Bunlar zamana oynuyor. Zamana oynayan araba aşağıdan geliyor. Bunlar Cebeci'de müşteriyi sen yada ben olacağım hesabı yapıyor" şeklinde konuştu.

Kasap gibi gidiyorlar

Sabri Erdoğan isimli bir vatandaş da, "Çoluğu çocuğumuzu otobüse bindirmek istiyemiyoruz kasap gibi gidiyorlar devletin şehir içinde otobüslere bir limit koyması lazım" diye konuştu.