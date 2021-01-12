Son dakika haberleri | - Başkent'teki terör operasyonunda bir PKK'lı yakalandı

Son dakika haberi: - Başkent'teki terör operasyonunda bir PKK'lı yakalandı Suriye'de uzun yıllar PKK/PYD terör örgütü adına faaliyetlerde bulunan bir şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

- Başkent'teki terör operasyonunda bir PKK'lı yakalandı ANKARA - Suriye'de uzun yıllar PKK/PYD terör örgütü adına faaliyetlerde bulunan bir şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nce gerçekleşen operasyonda, geçmiş yıllarda Suriye ülkesinde PKK/PYD terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren şüpheli şahsın Ankara'da olduğu tespit edildi. Daha önce yapılan operasyonlarda yakalanan örgüt mensubunun itirafları ve istihbarat çalışmaları neticesinde adresi tespit edilen şüpheli, gerçekleştirilen operasyonla yakalandı. Şüphelinin örgütsel bağlantı ve irtibatlarının ortaya çıkarılmasına yönelik soruşturmanın başlatıldığı kaydedildi.

Son Dakika

Gaziantep FK, Sumudica'nın yerine Clarence Seedorf ile görüşecek

Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 445,5 liradan işlem görüyor

Monaco, Galatasaray'ın Onyekuru için kiralama teklifini reddetti

1075 yıl hapse mahkum edilen Adnan Oktar cezaevine götürülürken gözyaşlarına boğuldu

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, 30 milyon lira teklif edilen 'dünyanın en saçma binası'nı yıkacak

Melek İpek'le ilgili kahreden detay! Tıp yerine evliliği seçip koca katili oldu

Meteoroloji güzel haberi verdi! İstanbul 4 gün boyunca kara teslim

Bilim Kurulu Üyesi Kara: Koronayla grip aşısı birlikte yaptırabilir ancak iki aşı arasında en az 14 gün olsun