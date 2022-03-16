Başkent'teki uyuşturucu operasyonlarında 9 gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi

Başkent'teki uyuşturucu operasyonlarında 9 gözaltı

16.03.2022 10:39
Başkent'teki uyuşturucu operasyonlarında 9 gözaltı

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 8-15 Mart tarihleri arasında uyuşturucu madde imal ve ticareti yapanlara yönelik çalışmalarda 4 kişi yakalanırken, çeşitli tür ve miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 8-15 Mart tarihleri arasında uyuşturucu madde imal ve ticareti yapanlara yönelik çalışmalarda 4 kişi yakalanırken, çeşitli tür ve miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kahramankazan ilçesindeki yol kontrolü sırasında şüpheli bir şahsın üzerinde 6 gram jelatin içine sarılmış esrar ele geçirdi. Sincan'ın Hürriyet Mahallesi'nde ise uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaşılan A.H. isimli şahsın ev ve eklentilerinde narkotik köpeği Barut ile yapılan aramada 183 gram eroin ele geçirildi. Yenimahalle'de de F.K. isimli şahsın uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaşan ekipler, şüphelinin ev ve eklentilerinde yaptıkları aramada 400 gram kubar esrar ele geçirdi. Şereflikoçhisar'daki yol kontrol uygulamasında ise şüpheli hareketler sergileyen M.G. isimli şahsın üst aramasında 2 gram metanfetamin ele geçirildi.

Bahse konu 4 olayda uyuşturucu madde ve ele geçen malzemelere el konulurken, toplam 4 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - ANKARA

YORUMLAR
500
Son dakika haber! Ankara'da jandarmadan hırsızlık operasyonları: 18 gözaltı Son dakika haber! Ankara'da jandarmadan hırsızlık operasyonları: 18 gözaltı

İl Jandarma Komutanlığı, Uyuşturucu, Ankara, Mart, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Başkent'teki uyuşturucu operasyonlarında 9 gözaltı - Son Dakika


Son Dakika
10:43 Ukrayna'dan kritik uyarı! Çernobil soğutulmaz ise yeni bir Fukuşima meydana gelebilir
10:37 Adana'da yol ortasında soyunup aracın üzerine yattı! Mahalle sakinleri sinirlerine hakim olamadı
10:33 Kağıthane'de korkutan kaza! Karlı yokuşta kayan araç çocuk parkına uçtu
10:29 Yaşlı adam, Trabzonspor bayrağı asmak isterken çatıdan düşüp yaşamını yitirdi
10:19 Flash TV'ye kayyım atanıyor! Hayatta olan kardeş, ölen kardeşi suçladı
10:11 Kastamonu'da kalbi boynunda atan buzağı, veterineri şaşırttı: Hemen tutanak tuttu
10:11 Emniyet uyuşturucuda korkutan gerçekleri açıkladı: Ortaokul yaşına kadar düştü, çocuklar internetten bile alabiliyor
09:55 Messi'nin mutsuz sonunu Ronaldo da yaşadı: Takımı Şampiyonlar Ligi'ne veda etti
09:52 Milyonların gözü kulağı bu haberde! 3600 ek gösterge için kritik toplantı bugün
09:35 Ağabeyi beyzbol sopasını tüm gücüyle bebeğin kafasına vurdu! Anneye tepkiler çığ gibi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2022 10:50:04. #1.11#
SON DAKİKA: Başkent'teki uyuşturucu operasyonlarında 9 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement