Başkent'ten kar manzaraları - Son Dakika

Başkent'ten kar manzaraları
17.01.2021 15:32
Başkent'ten kar manzaraları Başkent Ankara'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı renkli görüntülerin çıkmasına neden oldu.
Başkent'ten kar manzaraları
ANKARA - Başkent Ankara'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı renkli görüntülerin çıkmasına neden oldu. Kentin dört bir yanını kaplayan beyaz örtü adeta kartpostallık görüntüler oluşturdu.
Başkent'te kar yağışının yoğun yaşandığı noktalardan olan Yakupabdal ile Bağlıca Mahallesi gibi yerlerde sokağa çıkma kısıtlamalarına aldırış etmeyen vatandaşlar karın tadını çıkarttı. Kar yağışının keyfini çıkarmak isteyen büyük küçük herkes sokağa çıkma kısıtlamasını unutarak kendilerini sokaklara attılar. Kar topu oynayıp, kardan adam yapan mahalle sakinleri, hoş ve eğlenceli vakit geçirdiler. Yakupabdal civarında yaşanan yoğun sisten dolayı da sürücüler zor anlar yaşadılar. Belediye ekipleri ise vatandaşların mağdur olmaması ve olası trafik kazalarını engellemek için yoğun mesai harcıyor.
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