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Başkent trafiğinde 'yeşil flaş' uygulamasına son

1 saat önce

Başkent trafiğinde 'yeşil flaş' uygulamasına son Ankara Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı, trafik ışıklarında bulunan "yeşil flaş" uygulamasını kaldırdı "Viyana Konvansiyonu" karayolu işaretleri ve sinyalleri sözleşmesi gereği bundan sonra trafik ışıklarında yanıp yanıp sönen yeşil...

Başkent trafiğinde 'yeşil flaş' uygulamasına son

Ankara Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı, trafik ışıklarında bulunan "yeşil flaş" uygulamasını kaldırdı

"Viyana Konvansiyonu" karayolu işaretleri ve sinyalleri sözleşmesi gereği bundan sonra trafik ışıklarında yanıp yanıp sönen yeşil ışık (yeşil flaş) olmayacak

Yeşil ışıktan sonra sarı ışık ardından da kırmızı ışık yanacak

ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediyesi, başkentte daha güvenli trafik akışı için yeni uygulamaları hayata geçiriyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü Trafik Güvenliği Daire Başkanlığı kararıyla Ankara'da "yeşil flaş" uygulaması kaldırıldı. Sinyalizasyon sistemini revize eden Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı, trafik ışıklarında yeşil flaş uygulamasına son verdi.

Başkent genelinde büyük bir kısmı değiştirilen sinyalizasyon sistemi ile bundan sonra aralıklı olarak yanıp yanıp sönen yeşil ışık olmayacak. Yeşil ışık doğrudan sarı ışığa ve ardından da kırmızı ışığa dönecek.

Hedef kaza sayısını azaltmak

Türkiye'nin de taraf olduğu Viyana Konvansiyonu karayolu işaretleri ve sinyalleri sözleşmesi gereği yeşil flaş uygulamasının trafik kazalarına neden olduğu tespit edildi.

Yeşil flaş uygulamasının kaldırılma gerekçeleri arasında ise şunlar yer aldı:

"Arkadan çarpmalı kaza sayısında artış, geçememe eğilimi nedeniyle yeşil süre kullanımında azalma, önde giden aracın durup ya da durmayacağını tahminde zorluk, kavşaklara yaklaşırken hız artırma gibi tipik sürücü hareketleri."

Başkent trafiğinde 'yeşil flaş' uygulamasına son

Viyana, Ankara, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 12:02 Kaynak: İHA
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