Başkent turizmi masaya yatırıldı - Son Dakika

Ankara turizmini canlandırmak için özel ve kamuya ait müzelerin temsilcileri, Ankara Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde bir araya geldi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığınca Gençlik Parkı Kabul Salonu'nda düzenlenen toplantıda, "Müzeler şehri Başkent" sloganıyla turizm alanında yapılacak projeler hakkında özel ve kamu müzelerinin temsilcileriyle görüş alışverişinde bulunuldu.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanı Bekir Ödemiş, toplantı kapsamında, Ankara'nın turizm ve tanıtım projelerini tartışmaya açtıklarını belirtti.

Kent genelinde, 62 adet müzenin faaliyette bulunduğuna işaret eden Ödemiş, "Ancak Büyükşehir Belediyesi olarak, şimdiye kadar ne müzelerle irtibata geçilmiş ne de müzeler kendi aralarında böyle geniş katılımlı bir toplantı gerçekleştirmişler. Başkentimizin tanıtımına katkısı olan müzeleri hem bir araya getirmek hem birbirimizi tanımak hem de kültürel mirasımıza sahip çıkmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Ödemiş, kentin kültürel ve tarihi değerlerinin gelecek kuşaklara aktarılması için müzelerin projelere katkı vermesinin önemli olduğuna vurgu yaparak "Daire Başkanlığımız bünyesinde, 'Kent Tarihi ve Kültürü Araştırma Şube Müdürlüğü' adında yeni bir birim ekleniyor." bilgisini verdi.