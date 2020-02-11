Başkent turizmi masaya yatırıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkent turizmi masaya yatırıldı - Son Dakika

Başkent turizmi masaya yatırıldı

6 saat önce

Ankara turizmini canlandırmak için özel ve kamuya ait müzelerin temsilcileri, Ankara Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde bir araya geldi.

Başkent turizmi masaya yatırıldı, System.String[]

Ankara turizmini canlandırmak için özel ve kamuya ait müzelerin temsilcileri, Ankara Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde bir araya geldi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığınca Gençlik Parkı Kabul Salonu'nda düzenlenen toplantıda, "Müzeler şehri Başkent" sloganıyla turizm alanında yapılacak projeler hakkında özel ve kamu müzelerinin temsilcileriyle görüş alışverişinde bulunuldu.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanı Bekir Ödemiş, toplantı kapsamında, Ankara'nın turizm ve tanıtım projelerini tartışmaya açtıklarını belirtti.

Kent genelinde, 62 adet müzenin faaliyette bulunduğuna işaret eden Ödemiş, "Ancak Büyükşehir Belediyesi olarak, şimdiye kadar ne müzelerle irtibata geçilmiş ne de müzeler kendi aralarında böyle geniş katılımlı bir toplantı gerçekleştirmişler. Başkentimizin tanıtımına katkısı olan müzeleri hem bir araya getirmek hem birbirimizi tanımak hem de kültürel mirasımıza sahip çıkmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Ödemiş, kentin kültürel ve tarihi değerlerinin gelecek kuşaklara aktarılması için müzelerin projelere katkı vermesinin önemli olduğuna vurgu yaparak "Daire Başkanlığımız bünyesinde, 'Kent Tarihi ve Kültürü Araştırma Şube Müdürlüğü' adında yeni bir birim ekleniyor." bilgisini verdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 02:42 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

ABD'den şehit haberleri sonrası Türkiye'ye başsağlığı mesajı: Türkiye'nin yanındayız
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında İdlib toplantısı yapıldı ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey Ankara'ya gelecek 750 milyon dolar harcanan Ankapark kapatıldı

Son Dakika Haberleri
20:17 Arda Turan'ın eşi Aslıhan Turan, hamilelik süresinde sadece yarım kilo aldığını söyledi
19:41 Fotoğrafları ifşa olan Aslı Bekiroğlu sessizliğini bozdu
18:23 Özge Ulusoy'dan estetik iddialarına yanıt
18:23 Pınar Altuğ tayt fotoğrafına isyan etti: Her kadının başına gelebilecek bir şey
18:23 Demet Akalın'dan Özgecan Aslan'a mesaj: Bir gün bu düzen değişecek!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2020 21:13:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkent turizmi masaya yatırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]