Başkent ulaşımında 'temassız kart' dönemi

Başkentte toplu ulaşımda kullanım amacıyla yılbaşından itibaren hayata geçirilecek "Temassız Mastercard" uygulamasının imza töreni gerçekleştirildi.

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