Başkent ulaşımında 'temassız kart' dönemi
1 saat önce
Başkentte toplu ulaşımda kullanım amacıyla yılbaşından itibaren hayata geçirilecek "Temassız Mastercard" uygulamasının imza töreni gerçekleştirildi.
Başkentte toplu ulaşımda kullanım amacıyla yılbaşından itibaren hayata geçirilecek "Temassız Mastercard" uygulamasının imza töreni gerçekleştirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 04:52
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