Son Dakika Haberleri: Başkent ulaşımında 'temassız kart' dönemi

Başkent ulaşımında 'temassız kart' dönemi

1 saat önce

Başkentte toplu ulaşımda kullanım amacıyla yılbaşından itibaren hayata geçirilecek "Temassız Mastercard" uygulamasının imza töreni gerçekleştirildi.

Başkent ulaşımında 'temassız kart' dönemi, System.String[]
Başkentte toplu ulaşımda kullanım amacıyla yılbaşından itibaren hayata geçirilecek "Temassız Mastercard" uygulamasının imza töreni gerçekleştirildi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 04:52 

Mastercard, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Taksiciler İçin 'Standart' Talebi: Kullanmayan Satsın Vatandaşa Kötü Haber! Aç-Kapa Cezaları Zamlandı

İDO ve BUDO, Olumsuz Hava Koşulları Nedeniyle Bazı Seferlerini İptal Etti Gaziantepli Girişimci Ürettiği Streçleme Makinesi ile Halı ve İplik Sektöründe İtalyanların Tahtını Salladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2018 18:22:33. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkent ulaşımında 'temassız kart' dönemi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]