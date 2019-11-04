Başkent Üniversitesi Anadolu OSB Meslek Yüksekokulu açılış töreni

Başkent Üniversitesi ile Anadolu Organize Sanayi Bölgesinin (OSB) iş birliğiyle hayata geçirilen ve eylül ayında eğitime başlanan meslek yüksekokulunun resmi açılışı törenle yapıldı.

Törene, TBMM Başkanvekili Levent Gök, 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, Başkent Üniversitesi Kurucu Rektörü ve Yönetim Üst Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Haberal ve diğer davetliler katıldı.

TBMM Başkanvekili Gök, burada yaptığı konuşmada, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilim ve irfan sahibi gençlerin yetiştirilmesine verdiği önemi hatırlattı.

Bu kapsamda birçok çalışma yapıldığını söyleyen Gök, ülkeye nitelikli ve kaliteli eğitim sunmak için çalışan Başkent Üniversitesi'nin, Atatürk'ün ilkelerinden asla vazgeçmediğine işaret etti.

Gök, Türkiye'de yaşanan işsizlik sorununa değinerek "Başkent Üniversitesi Anadolu Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Meslek Yüksekokulunun, ülkenin aranan eleman ihtiyacına katkı sunacağına yürekten inanıyorum." dedi.

Sekiz meslek yüksekokulunda eğitim yapılıyor

Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Haberal da üniversite bünyesinde 12 fakülte, 8 enstitü ve 8 meslek yüksekokulunda eğitim yapıldığına dikkati çekerek, Türkiye'nin sağlık ve eğitim açısından geleceğinin teslim edileceği gençlerin yetişmesi için gayret gösterdiklerini ifade etti.

Meslek yüksekokulu projesinin bir inancın ve hayalin gerçekleşmesi olduğunu vurgulayan Haberal, şunları kaydetti:

"Bugün itibarıyla 65 öğrenciyle eğitime başlamış bulunmaktayız. Yakın bir süreç içinde buradaki öğrenci sayısı ve programlarımız çok fazla sayıda olacaktır. Bunun örneğini Kahramankazan'da açtığımız meslek yüksekokulunda gördük. Burada 400'e yakın öğrencimizle eğitimi sürdürmekteyiz. Anadolu OSB'nin etrafındaki sanayi kuruluşlarıyla bu bölgede aranan nitelikte elemanlarımızı yetiştireceğiz."

"Ara eleman sözüne itiraz ediyoruz"

Anadolu OSB Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kutsi Tuncay ise meslek yüksekokulunun temelinin geçen yıl atıldığını, bu yıl da eğitime başlandığını belirtti.

Okulda mesleğinde aranan elemanların yetişeceğini dile getiren Tuncay, şöyle devam etti:

"Ara eleman lafına kesinlikle itiraz ediyoruz. Bu okulda aranan eleman, aranıp da bulunmayacak elemanı yetiştirmemiz lazım. Ders planlarını buna göre yapmayı planladık. Hatta yapabilirsek duvarsız üniversiteyi ve duvarsız üretimi düşünelim. Yani işletmeler ile üniversitelerin duvarını hayali olarak kaldıralım. Burayı bir anda işletmelerin, buradakilerin ise işletmeleri kullandığını düşünelim. Bunun işletmelere ve üniversiteye kazandıracağı çok büyük tecrübe var."

Konuşmaların ardından okulun açılışı yapıldı.