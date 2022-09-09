Başkent Üniversitesi'nin 'Mavi ve Gri Yaka İşçiler Üzerine Yönetim ve Organizasyon Çalışmaları Uluslararası Kongresi' Yarın Başlıyor

Başkent Üniversitesi, Covid-19 pandemisi döneminde işlerini uzaktan çalışma modeli ile yürütemeyen işçi sınıfının yaşadığı sorunların ele alınacağı uluslararası bir kongre düzenleyecek. Yarın başlayacak ve üç gün sürecek kongrede, toplam 20 paralel oturumda 8 ülkeden 200'ün üzerinde konuşmacı, mavi ve gri yakalı çalışanların sorunlarını tartışacak.

Başkent Üniversitesi, Covid-19 salgını sürecinde beyaz yakalı çalışanların aksine çevrimiçi çalışma sistemine dahil olamayan mavi ve gri yakalı çalışanlarla ilgili tartışmaların yürütüleceği bir kongre düzenleyecek. 10-12 Eylül'de arasında yapılacak Mavi ve Gri Yaka İşçiler Üzerine Yönetim ve Organizasyon Çalışmaları Uluslararası Kongresi ile ilgili bugün yapılan yazılı açıklamada şu bilgiler verildi:

"PANDEMİ BEYAZ VE MAVİ-GRİ YAKALI ÇALIŞANLAR ARASINDAKİ STATÜ VE ÇALIŞMA KOŞULLARI ARASINDAKİ UÇURUMU DERİNLEŞTİRDİ"

"Küresel iş gücü pazarı üzerindeki değişim ve yaptırımlar, Covid-19 pandemisi sürecinde yeni boyutlar kazanmıştır. Yaşanılan iki yılın ardından işletmelerde uzaktan çalışma ihtiyacı, birçok çalışanı bilgi teknolojilerine belirli bir düzeyde aşina olmaya zorlamıştır. Birçok işveren yabancılaşma, stres, sosyal izolasyon, uyum, korku ve belirsizlik gibi çoklu sorunları çözmeye odaklanırken kimi işverenler ise pandemi sürecini azalan işletme maliyetlerinden yararlanmak için bir fırsat olarak değerlendirmiştir. Şüphesiz ki bu olumsuz süreçten en az etkilenen, uzaktan çalışma sistemine ve dijital dönüşüme daha yatkın olan beyaz yakalı çalışanlardır. Oysa küresel işgücünün önemli bir bölümünü, işlerini uzaktan yürütme şansına sahip olmayan mavi ve gri yakalı çalışanlar oluşturmaktadır. Dünyanın birçok ülkesinde mavi ve gri yakalı çalışanların, Covid-19 pandemisi süresince temiz su, çevre hijyeni, ulaşım, sağlık hizmetleri, gıda ve güvenlik hizmetleri gibi temel imkanlara ulaşmada sorunlar yaşadığı gözlemlenmiştir. Dolayısıyla pandemi sürecinin beyaz ve mavi-gri yakalı çalışanlar arasındaki statü ve çalışma koşulları arasındaki uçurumu derinleştirdiği söylenebilir.

"TOPLAM 20 PARALEL OTURUMDA, 8 ÜLKE VE 44 ÜNİVERSİTEDEN 59 BİLDİRİ, 200'ÜN ÜZERİNDE KONUŞMACI MAVİ VE GRİ YAKALI ÇALIŞANLAR ÜZERİNE TARTIŞMALAR SÜRDÜRECEKTİR"

Benzer şekilde akademik çalışmaların temelini de sıklıkla beyaz yakalı çalışanların oluşturduğu, mavi ve gri yakalı çalışanlar üzerine gerçekleştirilen çalışmaların uluslararası yazında çok sınırlı sayıda kaldığı görülmektedir. 10-12 Eylül 2022 tarihlerinde Başkent Üniversitesi ev sahipliğinde Bağlıca Kampüsü'nde düzenlenecek olan Mavi ve Gri Yakalı Çalışanlar Üzerine Yönetim ve Organizasyon Çalışmaları Kongresi, mavi ve gri yakalı çalışanlarla ilgili ulusal ve uluslararası akademik yazındaki boşluğa yönelik bilgi üretmeyi hedefleyen bir dizi farklı uluslarda gerçekleştirilecek akademik etkinliğin başlangıcı olarak kabul edildi. Etkinlikte, yönetim ve organizasyon alanının yanı sıra çalışma ekonomisi, iletişim, siyaset bilimi, iktisat, finans, sosyoloji, psikoloji ve endüstri ilişkileri alanlarında çalışmalar yapan akademisyenler ile iş hayatından profesyonellerin bulunacağı genel oturumlar yer almaktadır. Üç gün sürecek etkinlikte, toplam 20 paralel oturumda, 8 ülke ve 44 üniversiteden 59 bildiri, 200'ün üzerinde konuşmacı mavi ve gri yakalı çalışanlar üzerine tartışmalar sürdürecektir.

KONGRENİN İLK GÜNÜNDE ORKESTRA AKADEMİK BAŞKENT AÇILIŞ KONSERİ VERECEK

Tel Aviv Üniversitesi'nden Prof. Dr. Alexandra Kalev, Göteborg Üniversitesi'nden Prof. Dr. Barbara Czarniawska, Varşova Üniversitesi'nden Prof. Dr. Joanna Paliszkiewicz, Massachusetts Üniversitesi'nden Prof. Dr. Giuseppe Labianca, Brunel Üniversitesi'nden Prof. Dr. Mustafa Özbilgin, kongrenin uluslararası konuklarındandır. Akademik kimliklerin yanı sıra Op. Dr. C. Güven Sağlık Grubu Çayyolu Sağlıklı Yaşam Kampüsü Genel Müdürü Genco Çetinkanat, LC Waikiki Genel Müdür Yardımcısı Dr. Onur Nacak, Çiftay Holding İnsan Kaynakları Direktörü Sinan Güven, iş dünyasının temsilcileri olarak kongrenin ilk gününde iş dünyası oturumunda bir araya gelecekler. Üç gün boyunca alanında yetkin ve güçlü akademisyenler ve sektör temsilcilerinin yapacağı sunumlar ve tartışmalara zengin bir kültürel programda eşlik etmektedir. Bu kapsamda kongrenin ilk günü olan 10 Eylül 2022 tarihinde saat 18: 30'da Orkestra Akademik Başkent'in sezon açılış konseri de yer almaktadır."

Kongrenin ilk gününde konuşmacı olarak katılacak bazı akademisyenlerin isimleri şöyle: Ruth Rentschler, Ayşe Collins, Karen Williams, Fara Azmat, Zeynep Erdem, Perlin Naz Cömert, Elif Hasret Kumcu, Remziye Kolcu, Gönen İlkar Dündar, Demet Varoğlu, Tuğba Karaboğa, Sena Kurt, Tülay İlhan Nas, Ali İlhan, Sven Packmohr, Hasan Boztoprak.

İkinci günün konuşmacılarından bazılarının isimleri şunlar: Erdem İlic, Deniz Tansel İlic, Zeynep Işıl Işık Dursun, Gilman Senem Gençtürk Hızal, Eylem Bayrakçı, Gamze Yücesan Özdemir, Ferhat Devrim Zengul, Justin Lord, Akbar Ghiasi, Robert Weech-Maldonado, Semih Ceyha, Bahar Araz, Caner Asbaş, Şule Tuzlukaya, Türker Açıkgöz, Amer Ali Al-Atwi, Elham Alshaibani, Cenk Sozen, Nikos Moudouros, Çağrı Kaderoğlu Bulut, Emek Barış Kepenek, Tural Aliyev.

Son günün konuşmacılarından bazıları da şöyle: Eda Çalgüner Kılınç, Şirin Gazialem, Çiçek Coşkun, Kemal Gurol Kurtay, Server Sevil Akyürek, Özge Can, Emir Özeren, Güray Küçükkocaoğlu, Servet Kıvanç, Aysun Doğan, H. Nejat Basım.