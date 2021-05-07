Başkent Üniversitesi Espor Kulübü CSGO Karma maçına saatler kaldı! - Son Dakika

Ülkemizin başarılı üniversitelerinden birinin espor kulübü olan Başkent Üniversitesi Espor Kulübü CS: GO Karma Maçına saatler kaldı.
Pandemi koşulları nedeniyle eve kapandığımız şu günlerde biraz da olsun bizleri eğlendirmek adına bir etkinlik düzenlendi. Bu etkinlikte kulübün CS: GO Kadın ve Erkek takımı kıyasıya bir mücadele verecek. Şimdi gelin birlikte takımlara göz atalım:
CS: GO Kadın Takımı
destiny
Cael1a
susnotebook
Nymphadora
CK
CS: GO Erkek Takımı
JckyZ
xen4
MUSGRAVE
G2
MICH
Hem rekabeti hem de eğlenceyi bir arada yaşayacağımız maçın tarihi ise 8 Mayıs Cumartesi 21.00 (yarın). Maçın yayını ise Başkent Üniversitesi Twitch Kanalı üzerinden yayınlanacak. Kanala hızlıca gitmek için tıklayabilirsiniz.
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