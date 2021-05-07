Başkent Üniversitesi Espor Kulübü CSGO Karma maçına saatler kaldı! - Son Dakika

Ülkemizin başarılı üniversitelerinden birinin espor kulübü olan Başkent Üniversitesi Espor Kulübü CS: GO Karma Maçına saatler kaldı.

Pandemi koşulları nedeniyle eve kapandığımız şu günlerde biraz da olsun bizleri eğlendirmek adına bir etkinlik düzenlendi. Bu etkinlikte kulübün CS: GO Kadın ve Erkek takımı kıyasıya bir mücadele verecek. Şimdi gelin birlikte takımlara göz atalım:

CS: GO Kadın Takımı

destiny

Cael1a

susnotebook

Nymphadora

CK

CS: GO Erkek Takımı

JckyZ

xen4

MUSGRAVE

G2

MICH

Hem rekabeti hem de eğlenceyi bir arada yaşayacağımız maçın tarihi ise 8 Mayıs Cumartesi 21.00 (yarın). Maçın yayını ise Başkent Üniversitesi Twitch Kanalı üzerinden yayınlanacak. Kanala hızlıca gitmek için tıklayabilirsiniz.