Başkent yeşile doyacak - Son Dakika

Başkent yeşile doyacak

Lodumlu Mahallesi'ne yapılacak park için çalışmalar başladı

ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımda 130 bin metrekarelik yeni bir parkı daha Ankara'ya kazandıracaklarını belirterek, "İhalesi tamamlanan ve içerisinde kreş, bisiklet yolları ve kaykay parkurunun da yer alacağı Lodumlu Mahallesi'ndeki parkı ekim ayında tamamlamayı planlıyoruz" dedi.

"Yeşilin Başkenti" kampanyası ile her geçen gün park ve dinlenme alanlarının sayısını artıran Büyükşehir Belediyesi, şehre nefes aldıracak yeni projeleri de hayata geçiriyor. Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı şimdi de 'Lodumlu Mahallesi Parkı'nın yapımına başlıyor.

Beytepe Akşemsettin Caddesi üzerinde yer alan alana Lodumlu Mahallesi Parkı'nın yapılacağını sosyal medya hesapları üzerinden duyuran Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, park projesi ile ilgili şu bilgileri paylaştı:

" 'Yeşilin Başkenti' projeleri kapsamında 130 bin metrekarelik yeni bir parkımızı daha Ankara'mıza kazandırıyoruz. İhalesi tamamlanan ve içerisinde kreş, bisiklet yolları ve kaykay parkurunun da yer alacağı Lodumlu Mahallesi'ndeki parkı ekim ayında tamamlamayı planlıyoruz."

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Proje ve Yapım İşleri Şube Müdürlüğü tarafından bayram sonrasında yapımına başlanacak ve 7'den 70'e herkese hitap edecek şekilde dizayn edilecek parkta; çay bahçesi, kreş, yaşlılar lokali, yönetim binası, büfe, WC, su deposu, güvenlik noktaları, kuru dere, çocuk oyun alanı, 795 metrelik bisiklet yolu, fitness alanı, koşu yolu, spor alanları (basketbol sahası, tenis kortu, mini futbol sahası), dış mekan masa tenisi, RC pisti, bisiklet ve modüler kaykay parkuru da olacak.

Açık su kanalının yer alacağı parka 6 bin ağaç dikilecek

Ekim ayında tamamlanması planlanan proje içerisinde alanın eğilimli yamacından gelecek yağmur sularının toplanarak su deposuna taşınmasını sağlayacak çakıl içeren u kesitli sığ açık kanal da yer alacak.

Yamaç bitkilendirmesinde ise toprak erozyonunu önlemek amacıyla ibreli ağaç ve çalı türlerinin ağırlıkta kullanılacağı 95 bin metrekaresi yeşil alandan oluşacak parka 6 bin ağaç dikilecek.