Başkent yollarına kısıtlama günlerinde 53 bin ton asfalt - Son Dakika

Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması ilan edilen günlerde 53 bin ton asfalt döktü.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekiplerince, nisan ayından bu yana sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde yollara serilen asfalt miktarı, hafta sonu 52 noktada dökülen 13 tonla 53 bin 716 tona ulaştı.

Ekipler, hafta sonu Altındağ ilçesi Hacı Bayram Mahallesi'ne 1068 ton, Çankaya Öveçler Mahallesi'ne 2 bin 63 ton, Etimesgut Bahçekapı Mahallesi'ne 3 bin 545 ton, Yenimahalle İvedikköy Mahallesi'ne 3 bin 178 ton asfalt döktü, diğer 46 noktada da asfalt bakım ve yenileme işlemini sürdürdü.

Bu hafta sonu başlayacak 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında ekipler OSTİM Abdulkadir Geylani Caddesi ve Abdülhalik Renda Caddesi başta olmak üzere İnönü ve Dumlupınar bulvarları ile kentin en çok kullanılan caddelerinden Samsun Yolu'nun yanı sıra Altındağ Karapürçek Mahallesi 339. Cadde, Mamak Derbent Mahallesi 1325. Cadde ve Ekin Mahallesi Özalp Caddesi, Çankaya Büyükesat Mahallesi Koza1 Caddesi, Etimesgut ilçesi İstanbul Yolu Şaşmaz Bağlantı Varyantı ve Etimesgut illçesi Şaşmaz 2474. Cadde'de asfalt serim ve bakım onarım çalışması gerçekletirecek.