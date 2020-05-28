Başkent yollarında bayram havası - Son Dakika

Ankara Büyükşehir Belediyesi, korona virüsle mücadele kapsamında özellikle hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarında asfalt mesaisine tam gaz devam ediyor.



Cadde ve bulvarların boş olması nedeniyle Başkent'in birçok noktasında yoğun bir mesai harcayan Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, 23-26 Mayıs tarihleri arasında 14 bin 229 ton asfalt döküm işlemi gerçekleştirdi. Nisan ayından itibaren sadece sokağa çıkma yasağının uygulandığı günlerde Başkent yollarına serilen asfalt miktarı 91 bin 247 tona ulaştı. Kent genelinde yolların bakım, onarım ve asfalt serim işlemlerine aralıksız devam eden Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, arife günü ve Ramazan Bayramı'nı da kapsayan 4 günlük süre içinde 14 bin 229 ton asfalt çalışması yaptı. Ankara'da 23-26 Mayıs tarihleri arasında 16 ilçede 85 noktada asfalt yenileme, serim, çizgi ve yama işlemi gerçekleştiren ekipler, Başkent'in kuzey-güney, doğu-batı aksında yer alan yolları asfaltla buluşturdu. Büyükşehir Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri son olarak Ahmet Taner Kışlalı Mahallesi Alacaatlı Caddesi, Söğütözü Mahallesi AŞTİ içi, İvedik Köy Mahallesi 1323. Cadde, Ortaköy Mahallesi Ortaköy Mezarlık yolu, OSTİM Mahallesi 1191. Cadde, İnkılap Mahallesi Çam Sokak, Karapürçek Mahallesi 339. Cadde'de asfalt serim işlemini 7/24 çalışarak tamamladı. - ANKARA