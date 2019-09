Başkent zabıtasından Taşdelen'e ziyaret

Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ile merkez ilçelerin zabıta müdürleri, Zabıta Teşkilatı'nın kuruluşunun 193'üncü yılında Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'i ziyaret etti.



Başkentte Zabıta Teşkilatı'nın kuruluşunun 193'üncü yılı düzenlenen etkinliklerle kutlanıyor. Bu kapsamda Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Oğuzhan Yücel başkanlığındaki zabıta heyetini kabul etti. Başkent'in tüm merkez ilçelerinin zabıta müdürlerinin katıldığı ziyarette Ankara'daki zabıta birimlerinin yeni dönemde tam bir birliktelik ve eşgüdüm ile hareket edeceğini belirten Yücel, zabıtanın özlük hakları ve yeni yasal düzenlemeler için de Başkan Taşdelen'den destek istedi.



"Zabıta belediyelerin omurgasıdır"



Ziyaret için heyete teşekkür eden ve kuruluş yıl dönümlerini kutlayan Başkan Taşdelen, "Belediyecilik çok kutsal bir görev. Doğumdan ölüme hizmet veriyoruz ve biliyoruz ki Zabıta Teşkilatı, her yurttaşın hayatına dokunan belediyelerimizin omurgasıdır. Başkent belediyeleri olarak şimdi tam bir işbirliği içinde çalışmalıyız" ifadelerini kullandı.



Belediyeciliğin hangi siyasi görüşten olursa olsun her vatandaşa hizmet götürmek olduğunu belirten Taşdelen, "Bizim için her vatandaş kutsal. Her vatandaşı kucaklamalı ve sahip çıkmalıyız. Çankaya Belediyesi, önümüzdeki süreçte halka hizmet konusunda diğer belediyelerle işbirliği yapmak için kapılarını sonuna kadar açacaktır. Bu kent hepimizin halkımızı seviyoruz ve omuz omuza çalışarak halkımızın neye ihtiyacı varsa karşılamak için hizmet ediyoruz" diye konuştu.



Taşdelen, yeni dönemde Zabıta Teşkilatı için yapılacak yasal düzenlemeler ve özlük haklarının iyileştirilmesi için her zaman teşkilata destek vereceklerini sözlerine ekledi. - ANKARA