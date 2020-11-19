Başkente, 2021'de kırsal kalkınmaya 35 milyon lira hibe desteği hedefleniyor - Son Dakika

Halk Eğitim Merkezinde yapılan Tarım ve Kırsal Kalkınma Destekleri hakkında yapılan bilgilendirme toplantısı

Toplantıyı takip eden katılımcılar

TKDK Ankara İl Koordinatörü Emre Yeniay'ın konuşması Başkente, 2021'de kırsal kalkınmaya 35 milyon lira hibe desteği hedefleniyor

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Ankara İl Koordinatörü Emre Yeniay, Çubuk ilçesindeki üreticiler, girişimciler ve kooperatif yöneticileriyle bir araya geldi.

Yeniay ve beraberindeki heyet, Çubuk Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonunda bir araya geldiği üretici, girişimcilere, kentte tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi, potansiyelinin artırılması konusunda bilgilendirdi.

Yeniay, AA muhabirine, yıl sonuna kadar hibe destek hedeflerinin 22 milyon lira olduğunu söyledi.

Ankara'da 2021'de ise 35 milyon lira hibe vermeyi hedeflediklerini anlatan Yeniay, "Ankara tarımını ve kırsal kesimlerini kalkındırmak için projelerimizi tek tek ilçe ve köyleri dolaşarak bütün yatırımcılara ve çiftçilere ulaşarak anlatacağız. Bu dönem tarım ve hayvancılık alanlarında biraz daha icraat yapma zamanı. Pandemi döneminde gıdanın ne kadar önemli olduğu bir kez daha ortaya çıktı." dedi.

Çubuk'un tarım ve hayvancılık açısından kendileri için önemli olduğunu vurgulayan Yeniay, Çubuk'un verilen hibelerden faydalanmak için çok elverişli bir bölge olduğunu kaydetti.

Toplantı sonunda Yeniay, Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdür Yardımcısı Burhan Demirok, Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş ile bir araya gelerek ilçede yapılması planlanan hibe destekleri hakkında bilgi alışverişinde bulundu.