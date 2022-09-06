Başkent'te çakarlı araç denetimi - Son Dakika
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Başkent'te çakarlı araç denetimi

06.09.2022 01:03
Başkent'te çakarlı araç denetimi

Başkente Ankara Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri çakarlı araç denetimi gerçekleştirdi.

Başkente Ankara Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri çakarlı araç denetimi gerçekleştirdi. Denetlemede izinsiz kullanımı yasak olan çakar lambalı araçlar kontrol edilerek cezai işlem uygulandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Altındağ ilçesinde usulsüz çakar kullanan araçlara yönelik denetim yaptı. Denetimde çakar lamba tertibatı kullanan araçlar teker teker durdurularak, izin belgeleri incelendi. Usulsüz şekilde çakar tertibatı kullanan araç sürücüsüne 1823 TL cezai işlem uygulandı ve araca tertibatın sökülmesi için 7 gün izin verildi. Çakarlı aracın sahibi dışında kullanımında ise sürücüye ve mal sahibine ayrı ayrı ceza kesilirken tertibatın sökülmesi için 7 günlük süre veriliyor.

Çakar tertibatı bulundurmaktan cezai işlem uygulanan aracın şoförü, çakarların açık olmadığını belirterek, "Herhalde resmi kurum arabası, çakarı kullanmıyorum açık değildi çakar. Ben kullanımının cezası olduğunu düşünüyordum. Artık neyse cezasını ödeyeceğiz" diye konuştu.

Aynı araç sahibi cezai işlem uygulandıktan sonra ise "Yeni aldım aracı. Çakarın olduğunu biliyordum ama kumandası herhangi bir şeyi yok. Şu an da kullanım dışı. Sökeceğiz, cezayı her gün her gün ödeme şansımız yok" dedi.

Aracında çakar tertibatı olma ihtimali bulunarak denetime takılan başka araç sahibi ise uygulamadan memnun olduğunu belirterek, "Güzel bir şey bütün araçlarda bulunmaması lazım. İstanbul'da genel böyle geçiyorlar ama bilmiyorum gerçek mi" ifadelerini kullandı. - ANKARA

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Kaynak: İHA

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Altındağ, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Başkent'te çakarlı araç denetimi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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