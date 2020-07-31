Başkente araçlarla uyuşturucu sevkiyatına yönelik operasyonda yakalanan 37 zanlıdan 22'si tutuklandı - Son Dakika

Başkente araçlarla uyuşturucu sevkiyatına yönelik operasyonda yakalanan 37 zanlıdan 22'si tutuklandı

Başkente çok sayıda araçla uyuşturucu sevk eden çeteye yönelik operasyonda yakalanan 37 şüpheliden 22'si tutuklandı, aramalarda 172 kilogram uyuşturucu bulundu.

Başkente çok sayıda araçla uyuşturucu sevk eden çeteye yönelik operasyonda yakalanan 37 şüpheliden 22'si tutuklandı, aramalarda 172 kilogram uyuşturucu bulundu. Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir uyuşturucu çetesinin başkente 15 araçla yüklü miktarda uyuşturucu getireceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Araçların plakalarını tespit eden ekipler, kentin farklı noktalarında şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Dedektör köpekler kullanılarak yapılan aramalarda araçların özellikle lastik ve tamponlarına zulalanmış 152 kilogram esrar ve 20 kilogram eroin ele geçirildi. Ayrıca, zanlıların üst aramasında 3 tabanca ve 28 fişek bulundu. Operasyonda gözaltına alınan 37 şüpheliden 22'si tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla olmak üzere diğerleri serbest bırakıldı.

Haber Yayın Tarihi: 31.07.2020 10:31

Kaynak: AA

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