Başkente Beklenen Kar Geldi
1 saat önce
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan kar yağışı uyarısı akşam saatlerde Ankara'da kendini gösterdi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü
tarafından yapılan kar yağışı uyarısı akşam saatlerde Ankara
'da kendini gösterdi. Kuvvetli kar yağışı ve buzlanma nedeniyle hafta boyunca sıcaklıkların sıfırın altında olması öngörüldüğü vurgulandı.
Başkent'te sabah saatlerinde başlayan yağmur akşama doğru kendisini kara çevirdi. Özellikle şehrin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Sabah
saatlerinde ise yollarda buzlanma olması uyarısı yapıldı. Yağışların hafta ortasına kadar etkili olması bekleniyor. Kar
yağışının ardından Ankara'da hava sıcaklıklarının uzun bir süre gündüzleri dahi sıfır derecenin altında olacağı öngörülüyor. Ankara Valiliği
de don ve buzlanma konusuna ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklama özellikle vatandaşların tedbir almaları gerektiği vurgulandı. Sıcaklıkların Çarşamba
-5/-2, Perşembe -11/-7, Cuma -9/-4, Cumartesi -8/-4 santigrat derecelerde seyredeceği ifade edildi. - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 06:49 Kaynak: İHA
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