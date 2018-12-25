Son Dakika Haberleri: Başkente Beklenen Kar Geldi

Başkente Beklenen Kar Geldi

20 dakika önce

Başkente beklenen kar geldiANKARA - Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan kar yağışı uyarısı akşam saatlerde Ankara'da kendini gösterdi.

Başkente beklenen kar geldi

ANKARA - Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan kar yağışı uyarısı akşam saatlerde Ankara'da kendini gösterdi.
Önceki gün meteorolojiden yapılan açıklamada, kuvvetli kar yağışı ve buzlanma beklendiği ifade edildi. Hafta boyunca sıcaklıkların sıfırın altında olması öngörüldüğü vurgulandı.
Başkent'te sabah saatlerinde başlayan yağmur akşama doğru kendisini kara çevirdi. Özellikle şehrin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Sabah saatlerinde ise yollarda buzlanma olması uyarısı yapıldı. Yağışların hafta ortasına kadar etkili olması bekleniyor. Kar yağışının ardından Ankara'da hava sıcaklıklarının uzun bir süre gündüzleri dahi sıfır derecenin altında olacağı öngörülüyor. Ankara Valiliği de don ve buzlanma konusuna ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklama özellikle vatandaşların tedbir almaları gerektiği vurgulandı. Sıcaklıkların Çarşamba -5/-2, Perşembe -11/-7, Cuma -9/-4, Cumartesi -8/-4 santigrat derecelerde seyredeceği ifade edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 07:53 Kaynak: İHA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankara, Kar, Genel
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