Başkente Değer Ödülleri töreninin ikincisi gerçekleşti

Geçtiğimiz yıl Mart Ayında ATO Meclis Salonu'nda yapılan tören Şubat ayında yaşanan deprem felaketi sebebiyle ertelenmişti. Bu yıl törene "Afet Bölgesi Hizmet Özel Ödülleri" kategorisi de eklenilerek afetle ilgili etkin çalışan bazı kişi ve kurumlara da ödül takdim edildi. Katılımın oldukça yoğun olduğu, TRT 1 Ana Haber Sunucusu Işıl Açık kar'ın sunduğu programda çok sayıda isim ödül aldı.
Ödül alan isimler haricinde AK Parti Ankara Milletvekilleri Orhan Yegin ve Av. Zeynep Yıldız, Ankara Vergi Dairesi Başkanı Yüksel Duman, Gazi Mustafa Kemal Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Uğur Yıldız, TİGAD Genel Başkanı Okan Geçgel, Haberler.com ve Sondakika.com Kurucusu Ekrem Teymur, Çankırı İş İnsanları Derneği Başkanı Ayhan Demiray, Kırşehirliler Vakfı Başkanı Tuncay Tekay ve Netelsan Yönetim Kurulu Üyesi Kayra Uzun da törene katılarak bazı ödüllerin takdimlerini yaptılar.
Törenin açılış konuşmasını yapan Medya Ankara Genel Yayın Yönetmeni Bayram Polat törene katılanlarave destek verenlere teşekkür ederken, deprem felaketi sebebiyle de taziyelerini ve geçmiş olsun dileklerini iletti.
Medya Ankara'nın medyaankaracom internet haber sitesi ve sosyal medya hesapları ile birlikte aylık 20-25 milyon arası video ve haberlerinin izlendiğini belirten Bayram Polat, Ankara'nın en çok takip edilen haber sitesi konumuna eriştiklerini, Ankara'nın kendi değerlerine sahip çıkması gerektiğini söyledi.
Nasıl ki Washington Post dünyaca bilinen bir marka ise Medya Ankara'nın da bu şekilde olması gerektiğini söyleyen Medya Ankara Genel Yayın Yönetmeni Bayram Polat her geçen gün büyümeye gelişmeye devam ettiklerini ifade etti.
Çok sayıda davetlinin yer aldığı törende Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz'a da Ankara'daki kültür projeleri ve Başkent Kültür Yolu Festivali çalışmaları için "Ankara Kültür ve Turizmine Değer Ödülü" takdim edildi.
İlgiyle takip edilen ve Ankaragücü taraftarı olmasıyla bilinen sinema oyuncusu Hakan Boyav da törende yılın dizi oyuncusu ödülünü aldı. Ödül takdimi sonrası konuşan Oyuncu Hakan Boyav, "Biz 10 yapıyoruz 1 sayılıyor, başka şehirler 1 yapıyor 10 sayılıyor. Burada Ankara'nın medya eksikliği olduğu ortaya çıkıyor. Bu sebeple daha da anlamlı olan bu ödül töreninde olmaktan mutluluk duydum. Medya Ankara'yı daha da güçlendirmeliyiz. Bir diğer husus da dünyada başkentinde şampiyon çıkmayan bir ülke yok. Ankaragücü'nü de şampiyon yapmalıyız." Dedi.
Cebinden çıkardığı kağıdı kürsüden konuklara gösteren Hakan Boyav "Bir kağıda başkent yazın, ortasında aşk var. Bu şehri seviyoruz" ifadelerinde bulundu.
Türkiye'nin en hızlı büyüyen ilçeleri arasında yer alan Kahramankazan'ın Belediye Başkanı Serhat Oğuz'a "Yatırım ve Katma Değer Belediyeciliği" ödülü takdim edildi. Kazan Bel-Net, Kazan Bel-Beton ve Kazan Bel- Maden projelerini hayata geçiren Serhat Oğuz Kazan Bel-Yapı projesinin de müjdesini verdi. Ankara'nın en delikanlı ilçesi Kahramankazan diyen Serhat Oğuz "Kimse yanlış anlamasın, çok hızlı büyüyoruz, kanımız hızlı akıyor, ki son 9 yılda yüzde 330 büyüme hızına kavuşmuş Kahramankazan'ın nüfusu. Milli ve yerli projelerin merkez üssüyüz. Kaan, Atak, Hürkuş, Hürşej, Tank Palet biz de üretiliyor" ifadelerinde bulundu. Törende bürokrasiden, siyasete, iş dünyasından, medya, kültür, sanat ve spora birçok kategori de ödül verildi.
Medya Ankara – Başkente Değer Ödülleri'nin ikincisinde şu isimler ödül aldı:
Yılın Milletvekili Ödülü, Lütfiye Selva Çam/ AK Parti Ankara Milletvekili
Yılın Milletvekili Ödülü, Sadir Durmaz/ MHP Ankara Milletvekili
Yılın Milletvekili Ödülü, Emrullah İşler/ 27. Dönem AK Parti Ankara Milletvekili
Yılın Milletvekili Ödülü, Hacı Turan/ 27. Dönem AK Parti Ankara Milletvekili
Kültür ve Spor Belediyeciliği Ödülü, Doç. Dr. Asım Balcı/ Altındağ Belediye Başkanı
Gençlik ve Teknoloji Belediyeciliği Ödülü, Ertuğrul Çetin/ Pursaklar Belediye Başkanı
Yatırım ve Katma Değer Belediyeciliği Ödülü, Serhat Oğuz/ Kahramankazan Belediye Başkanı
Şeffaf Yönetim Ödülü,/ Av. Fatih Ünal/ Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanvekili
Havacılık ve Uzay Sanayisine Katkı Ödülü, Prof. Dr. Temel Kotil/ TUSAŞ Genel Müdürü
İklim Değişikliği ve Çevre Bilincine Katkı Ödülü, Halil İbrahim Yılmaz/ Ankara Kent Konseyi Başkanı
Havacılık ve Uzay Bilimlerine Katkı Ödülü, Orhan Ünsal/ Tüm Amatör ve Sportif Havacılar Derneği Başkanı
Teknik Eğitime Katkı Ödülü, Hasan Gültekin/ Ankara İvedik OSB ve Teknopark Ankara Yönetim Kurulu Başkanı
Ankara Kültür ve Turizmine Değer Ödülü, Özgül Özkan Yavuz/ Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı
Gençlik ve Eğitime Katkı Ödülü, Metehan Hacımustafaoğlu/ Türkiye Gençlik Vakfı - TÜGVA Ankara İl Temsilcisi
Yılın Sanatçısı, Mustafa Taş/ Sanatçı
Yılın Dizi Oyuncusu, Hakan Boyav/ Sinema Oyuncu
Yılın Siyaset Programı, Ankara Meydanı Programı (Aydın Tufan, İbrahim Gökdemir, Bayram Polat)
Yılın Spor Kulübü Ödülü, Faruk Koca/ MKE Ankaragücü Spor Kulübü Başkanı
Ankara'da Spora Katkı Ödülü, Emre Öztürk/ Milli Halterci - Kahramankazan Belediyespor
İnşaat Sektörü Başarı Ödülü, Cengiz Gökay/ TR İnvest Mimarlık Gayrimenkul İnşaat A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
Maden Suyu Sektörü Başarı Ödülü, Niyazi Ercan/ Beypazarı Karakoca Doğal Maden Su A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
Uluslararası Başarı Ödül, Mehmet Ali Karamemiş/ Kara Group Yönetim Kurulu Başkanı
Akyurt Bölgesi İnşaat Sektörü Başarı Ödülü, Muktalip Özdemir/ Üçyıldız İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı
Ağız ve Diş Sağlığı Sektörü Başarı Ödülü, İbrahim Uslu/ Nisa Dental Yönetim Kurulu Başkanı
Medikal Sektörü Başarı Ödülü, Mustafa Düger/ Ortotek Medikal Yönetim Kurulu Başkanı
Afet Bölgesi Hizmet Özel Ödülü, Adil Karaismailoğlu/ AK Parti Trabzon Milletvekili | 66. T.C. Kabinesi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı
Afet Bölgesi Hizmet Özel Ödülü, Hasan Pezük/ TCDD Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı
Afet Bölgesi Hizmet Özel Ödülü, Hakan Gülten/ PTT A.Ş. Genel Müdürü
Afet Bölgesi Hizmet Özel Ödülü, Mehmet Ergün Turan/ Fatih Belediye Başkanı
Afet Bölgesi Hizmet Özel Ödülü, Uğur İbrahim Altay/ Konya Büyükşehir Belediye Başkanı
Afet Bölgesi Hizmet Özel Ödülü, İlhami Yıldırım/ Kızılay İstanbul Şubesi Onursal Başkanı
Afet Bölgesi Hizmet Özel Ödülü, Feyat Asya/ Muş Belediye Başkanı
Afet Bölgesi Hizmet Özel Ödülü, Vasip Şahin/ Ankara Valisi
Afet Bölgesi Hizmet Özel Ödülü, Dr. Ayhan Özkan/ Ankara Vali Yardımcısı
Afet Bölgesi Hizmet Özel Ödülü, Mehmet Yiğiner/ Ankara Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı
Afet Bölgesi Hizmet Özel Ödülü, Prof. Dr. Necdet Ünüvar/ Ankara Üniversitesi Rektörü
Afet Bölgesi Hizmet Özel Ödülü, Gürsel Baran/ Ankara Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı
Afet Bölgesi Hizmet Özel Ödülü, Abdülkadir Aydoğan/ GİMAT Yönetim Kurulu Başkanı
Afet Bölgesi Hizmet Özel Ödülü, Murat Ercan/ Sincan Belediye Başkanı
Afet Bölgesi Hizmet Özel Ödülü, Enver Demirel/ Etimesgut Belediye Başkanı
Afet Bölgesi Hizmet Özel Ödülü, Murat Köse/ Mamak Belediye Başkanı
Afet Bölgesi Hizmet Özel Ödülü, Serhat Oğuz/ Kahramankazan Belediye Başkanı
Afet Bölgesi Hizmet Özel Ödülü, 750 Madenci Adına/ Nallıhan Kömür Madencileri Afet Kurtarma Ekibi
Afet Bölgesi Hizmet Özel Ödülü, TRT Haber
Afet Bölgesi Hizmet Özel Ödülü, Av. Bedia Teymur/ Haberler.com ve Sondakika.com Genel Yayın Yönetmeni
Afet Bölgesi Hizmet Özel Ödülü, GZT
Afet Bölgesi Hizmet Özel Ödülü, Adem Metan/ Dijital İçerik Üreticisi
Afet Bölgesi Hizmet Özel Ödülü, Fulya Öztürk/ Gazeteci
Afet Bölgesi Hizmet Özel Ödülü, Mehmet Akif Ersoy/ Gazeteci
Son Dakika › Güncel › Başkente Değer Ödülleri töreninin ikincisi gerçekleşti - Son Dakika